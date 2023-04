Terelu Campos rompe su silencio en ‘Sálvame’ sobre la nueva relación de Alejandra Rubio

La muerte del escritor y periodista Fernando Sánchez Dragó ha centrado buena parte de la entrega de Sálvame de este lunes. Pero, además, el programa de corazón de las tardes de Telecinco también se ha adentrado en las fotografías que ha publicado en exclusiva la revista Pronto y en las que aparece Alejandra Rubio besándose con Carles Aleñá, un futbolista que jugó en el Barcelona y que actualmente está en el Getafe. De esta forma, Terelu Campos ha tenido que reaccionar en directo ante la información que ya todo el mundo conocía a esas alturas.

“Yo no puedo decir que mi hija tenga una relación, no me lo ha manifestado como tal. Imagino que se gustan, si se han dado un beso es por algo”, explicaba la comunicadora, quien había conocido a Carles por casualidad. “Yo solo lo he visto una vez, y circunstancialmente, porque yo iba a otro sitio”, explicaba, para insistir después que “no tenía conocimiento” sobre ese paso más en la amistad.

Sin querer hablar de su hija de forma directa, añadía Terelu: “Lo único que me preocupa es que este chico es un deportista comprometido y preocupado por su trabajo y porque nada del exterior pueda afectar al desarrollo de su profesión”. Así, valoró que tuvo una conversación con él sobre fútbol, y que los que se dedican a la televisión como Alejandra Rubio y ella “también tenemos una profesión complicada y quizás ese compromiso es lo que les ha unido”.

[Kiko Matamoros apunta en 'Sálvame' que Ana Obregón podría estar esperando un nuevo hijo]

En las imágenes de Pronto, Carles y Alejandra se besan, y también se sonríen mutuamente, paseando, agarrados del brazo o ella con la cabeza apoyada sobre el hombro del deportista. Ya que Terelu no se ha mojado, ha sido Pilar Vidal quien ha tenido que aportar un poco de información extra. “Me ha dicho que se están conociendo”, afirmaba la colaboradora, que decía después: “Ella es muy respetuosa con la concentración que supone ser futbolista”. Por su parte, Terelu Campos solo ha querido que el chico que está con su hija “sea buena persona”. “A mí no me disgusta nadie de ninguna profesión, solo que sea una mala persona, que no haga las cosas bien, que se hagan daño… Es lo único que me preocupa”, insistía la hija de María Teresa Campos.

Por su parte, Kiko Matamoros opinó que es una relación “que lleva ya tiempo y se ha mantenido en secreto por prudencia”. En ese sentido, María Patiño valoraba que Kiko lo sabría porque Alejandra Rubio es amiga de Marta López, su pareja, “y esas cosas se les cuenta antes a una amiga que a una madre. Lo que no ha mantenido en secreto con sus amigas es que lleva tiempo con este chico”, terminaba.

Sigue los temas que te interesan