Beatriz Cortázar habla de su salto a Antena 3 y de la “sana competencia” que vivirá con Ana Rosa Quintana

Beatriz Cortázar, tras 16 años trabajando en Mediaset, sorprendía hace solo unas semanas con su fichaje sorpresa por Atresmedia. La periodista era uno de los rostros más reconocibles de la parte de corazón de El programa de Ana Rosa, pero ahora está instalada en su nueva casa televisiva, y ya ha participado en el especial que se emitió en Antena 3 sobre la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

En la revista Pronto, Cortázar ha dado explicaciones del porqué de este cambio radical en su carrera. “Me hicieron una oferta interesante y decidí aceptarla’’, exponía la comunicadora, que no se ha olvidado de la que fue su jefa en las mañanas de Telecinco. “He sentido pena, porque quiero mucho a Ana Rosa, y he dejado a muy buenos compañeros y amigos en Mediaset. Han sido muchos años allí y solamente puedo decir cosas buenas”, apunta.

Hay que destacar que, a partir de septiembre, Ana Rosa Quintana pasará a las tardes con un nuevo formato llamado TardeAR, que competirá contra Y ahora, Sonsoles, donde Cortázar será colaboradora en el nuevo curso. Ante eso, Beatriz expone que “todos estamos en el mismo barco y será una competencia sana. Y está bien que se apueste por programas del corazón con contenido informativo serio, y al mismo tiempo divertido y entretenido. Los que dicen que este tipo de contenidos tienen los días contados en televisión no son nada visionarios”.

[La fuga de colaboradores de Mediaset a Atresmedia: las claves y las razones que explican todos los fichajes]

La decisión del salto a Atresmedia no fue algo impulsivo. Según cuenta, se lo pensó “mucho antes de tomarla, pero creo que hice lo que me convenía. La oferta era muy interesante y aterrizo con ganas y mucha ilusión”. Con esto, cerraba su etapa en Mediaset, y que le llevó no solo a trabajar en El programa de Ana Rosa, sino también en Ya son las ocho, Ya es verano o Fiesta, donde colaboraba hasta hace pocos fines de semana.

Beatriz no ha sido la única profesional de Mediaset que ha participado en esta “fuga de cerebros” hacia la competencia, como definió María Patiño. Cruz Morcillo, periodista especializada en sucesos, y Paloma García Pelayo, de crónica social, también han abandonado la cadena de Fuencarral para irse a Atresmedia.

Sigue los temas que te interesan