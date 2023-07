Sonia Ferrer denuncia que recibe ‘fotopenes’ de desconocidos y pide que se castiguen estas acciones

Uno de los temas que se han puesto sobre la mesa en el programa En boca de todos este lunes ha sido el envío de material erótico a través de las redes sociales sin consentimiento. Así, han arrojado datos como que aproximadamente el 53% de las mujeres de entre 18 y 29 años, alguna vez, ha recibido una foto de un pene en sus móviles, por supuesto, sin haberlas solicitado.

En concreto, se analizaba cómo el Parlamento Europeo pretende castigar este tipo de acciones entre los usuarios de las redes sociales, pues atenta contra los derechos de las mujeres. Sin embargo, no resulta tarea fácil cómo frenar estas conductas.

El abogado Joaquín Moeckel, a través de una intervención por videollamada, destacaba que enviar fotografías de este tipo no es delito si se envían a mayores de edad. Sin embargo, si fuesen menores, se estaría cometiendo un delito de exhibicionismo telemático.

[Paco Porras reaparece en ‘En boca de todos’ y niega a Nacho Abad que esté viviendo de okupa]

De vuelta al plató uno de los colaboradores preguntaba que si para frenar estas actitudes “se harían retratos robots, habrían ruedas de reconocimiento para ver si la víctima identifica el pene en cuestión, porque claro, tú le mandas eso, pero luego tienes que ponerle una cara”. Entonces tomó la palabra la colaboradora Sonia Ferrer, quien detalló que ella recibe foto de penes de desconocidos.

“No estamos hablando de sexting, de lo que haga una pareja, o amigos. Eso cada uno, el que quiera recibir que reciba y el que quiera enviar también. Hablamos de desconocidos en redes sociales”, puntualizaba la que fuese presentadora de Campamento de verano. “Sí que creo que sería algo a aplaudir que se pudiera denunciar, porque yo no quiero, no tengo ganas que un desconocido me mande una foto y sea una foto pene. Porque claro que llega”, añadía, y dando detalles de que a ella misma le ha sucedido.

“¿Sabes lo que ocurre? No buscan nada, no buscan una conversación, solo buscan exhibirse. La reacción inmediata a esto suele ser bloquear, pero yo ya no bloqueo, porque si no tienen el gusto de saber que los has visto”, exponía la comunicadora, a la que le preguntaron si se sentía agredida con imágenes de este tipo. “Me molesta. ¿Te reenvío una a ti, a ver qué te sientes?”, quería saber ella entonces, dirigiéndose a uno de sus compañeros. A Diego Losada le preguntaron si es algo que le sucedía también, pero él prefirió no responder.

Sigue los temas que te interesan