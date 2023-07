Paco Porras reaparece en ‘En boca de todos’ y niega a Nacho Abad que esté viviendo de okupa

En los últimos años, la situación económica y personal de Paco Porras ha saltado de forma ocasional a la primera plana, y no precisamente porque le fuese todo bien. Y unas informaciones recientes apuntaban que el que fuese concursante de El castillo de las mentes prodigiosas junto a la bruja Lola o Leevon Kennedy estaría viviendo de okupa.

El programa En boca de todos ha sido el que ha vuelto a poner al futurólogo en el disparadero. Según explicaba Nacho Abad, los propietarios de una casa en la que vivía un amigo de Porras llamaron a una empresa de desokupación. Cuando procedieron a desalojar la vivienda, se habrían encontrado allí con Paco, quien estaría también allí viviendo.

El propio Paco ha dado la cara para explicar la situación. “No tengo nada que ver con la situación de okupas. He venido a ver a un amigo que se llama Miguel Marciano, este señor le debe un dinero de dos meses, pero lleva aquí viviendo siete años. Este amigo mío no está okupando nada y yo mucho menos. Yo vengo a verle porque es amigo mío y me ha llamado para echarle un cable”, detallaba.

A pesar de esta aclaración, el vidente sí reconoció pasar por apuros económicos. “Claro que estoy en la ruina. Yo he sido muy rico, he sido multimillonario, todo el mundo lo sabe. He hecho muchas obras benéficas también, lo sigo haciendo. Ahora mi situación económica es menos desahogada y he pasado momentos críticos, pero como tanta gente”, sentenciaba, desmintiendo de esta manera que viva de okupa.

Tras haber trabajado con cineastas como Eloy de la Iglesia, o incluso haberse dedicado al mundo de los títeres, Paco se hizo conocido en televisión a finales de los años 90, por su supuesto don para adivinar el futuro a través de frutas y verduras. Él fue quien introdujo a una joven vasca llamada Tamara, ahora conocida como Yurena, en el mundo de la televisión, pues la presentó como su novia, y según ella, sufrió un aborto.

Más tarde, alcanzó una gran popularidad gracias a programas como Crónicas Marcianas, y por su amistad con otros personajes del momento como Tony Genil o Leonardo Dantés. En 2004 participó en El castillo de las mentes prodigiosas, una suerte de talent show para gente con dones extraordinarios.

En 2021, tras unos años alejado de los medios, Paco concedió una entrevista a Sábado Deluxe en la que contó su mala situación económica, y cómo había estado retenido en un chalet en el que le habrían obligado a prostituirse con prácticas extremas.

