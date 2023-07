Las hijas de Bertín Osborne saltan a las tardes de Telecinco y no para hablar del embarazo

Desde que la pasada semana saltase la noticia del embarazo de Gabriela Guillén, que espera un hijo de Bertín Osborne, no ha habido programa de televisión que no haya intentado contactado con la familia o amigos del cantante para pedir su opinión o conocer algún dato adicional. Tal es la presión mediática que el jerezano incluso llamó a la policía para que desalojaran de su casa al equipo de El programa de Ana Rosa que estaba esperando poder hablar con él.

Casualidades del destino, este lunes, las dos hijas mayores de Bertín, Alejandra y Eugenia Ortiz Domenecq, han comenzado a colarse en nuestros hogares en Telecinco, pero en un formato que nada tiene que ver con el mundo del corazón. Y es que han acudido como invitadas a 25 palabras, el programa que presenta Christian Gálvez tras Así es la vida. En este caso, han sido presentadas como Alejandra y Eugenia Osborne.

Ellas han ayudado a Esther, la nueva concursante que ha comenzado hoy a participar en el formato. Por su parte, Inma del Moral y Alba Lago ayudaron a Álex Calleja, quien ya lleva se le puede considerar todo un veterano del concurso, pues lleva más de dos semanas participando. En esta ocasión, el programa ponía en juego 850.000 euros en su bote final.

[‘Así es la vida’ consigue la primera entrevista con Gabriela Guillén, quien espera un hijo con Bertín Osborne]

Una característica de 25 palabras es que las presentaciones de los invitados no las hace el presentador, sino los propios invitados. “Nuestras invitadas vienen en pack familiar. Es interiorista y le gusta mucho bailar, ella es Alejandra Osborne”, decía Inma del Moral, dando paso a la mayor de las dos hermanas. “Yo os presento que sea mi pareja de proyectos, y a la que quiero mucho, Eugenia Osborne”, exponía entonces para dar la bienvenida a Eugenia, quien es psicóloga e influencer. “Como psicóloga podría decir muchas cosas del presentador, pero vamos a jugar”, añadía esta última con humor, devolviendo ya los mandos a Christian Gálvez.

Como ya se ha analizado en estas páginas, 25 palabras es un concurso que se suele atragantar a muchos invitados, que no parecen conocer bien las reglas del juego y cometen errores que implican penalizaciones para el concursante al que ayudan. Y Alejandra y Eugenia no han sido una excepción en ese sentido. De hecho, no consiguieron que Esther fuese la participante con mejores resultados de la tarde, y Álex fue quien llegó al bote final, aunque solo acertó 4 de las 10 palabras que le alejaban del premio. Así, mañana Esther tendrá que volver a jugarse la permanencia en la repesca inicial.

Sigue los temas que te interesan