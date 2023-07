Sandra Barneda se enciende al responder a Bertín Osborne: “Hemos intentado tratar a la mujer como se merece”

La próxima paternidad de Bertín Osborne junto a Gabriela Guillén sigue llenando horas de televisión. Algo que parece estar superando al cantante y presentador, que ha llegado a señalar a algunas comunicadoras, compañeras de Telecinco, como María Patiño o Sandra Barneda. Y en Así es la vida, Sandra Barneda ha querido responder algunas de las críticas de Osborne, quien hizo un vídeo en sus redes sociales denunciando el “acoso” que ambos estarían sufriendo.

“Por alusión, nunca le ha pegado a Bertín ir de víctima”, decía al inicio del programa Sandra Barneda. “Creo que se ha colocado en un lugar de víctima, donde sabe muy bien lo que es esta profesión, y me hubiera encantado evidentemente que no solo hubiera nombrado a mujeres, sino también a hombres, que han hablado, que han sido y que tienen una mayor relación de amistad que la nuestra”, afirmaba, y apostillando que Bertín “es perro viejo y sabe lo que es esta profesión”.

Para ella, parte del revuelo mediático que hay en la actualidad se debe a que Bertín Osborne no ha querido aclarar cuál es la relación que mantiene, o que ha mantenido, con la joven, quien fue entrevistada en ese mismo programa unos días atrás. “Cuando tú niegas una relación, y eres incoherente, luego siembras la duda, y los que se dedican a esta profesión intentan aclarar estas dudas”, continuaba exponiendo Barneda, quien opinó que vio a Bertín “muy nervioso” porque “le ha superado la situación” y que eso le ha llevado a hacer unas “declaraciones tan desafortunadas” que no querría haber hecho.

“Es verdad que se lanza a los leones, y creo que luego ha visto una imagen no buena para él, seguramente no acorde con lo que él puede pensar, y estamos aquí para recoger con cariño cualquier declaración que haga, y con cariño, como creo que se ha hecho desde este programa, no se ha hecho ningún ataque a Gabriela, sino todo lo contrario: la hemos defendido más que otros, y que él mismo”, terminaba diciendo Sandra Barneda.

Sin embargo, en el tramo final del programa volvió a hablarse de Bertín y Gabriela. Y entonces Sandra continuó dando su punto de vista de todo lo que sucede. “Yo creo que hay que hacer un análisis, y lo dijo la propia Fabiola, que se sintió identificada con Gabriela cuando ella empezó a salir con Bertín y lo que decían de ella”, exponía, en referencia a Fabiola Martínez, exmujer de Osborne, y actual colaboradora de Y ahora, Sonsoles.

“Yo creo que hay que hacer también un análisis social de chica conoce a un chico hombre famoso, con una trayectoria sólida, chica se queda embarazada... Eso no solo lo tiene que cambiar Bertín en sus declaraciones públicas, sino lo tenemos que cambiar nosotros socialmente”, seguía contando la presentadora, que puso en valor la labor de su programa. “eso es lo que hemos intentado hacer en este programa: tratar a la mujer como se merece, no de otra manera, y eso es algo que a mí, personalmente, me afecta”. Y terminaba dirigiéndose directamente al jerezano, diciendo: “Bertín, y nos queremos mucho, somos muy distintos, hemos tenido muy buenos debates, y te digo: personalmente, que a mí me ataques, de tratar de poner a Gabriela en un lugar que no se merece, no. Otra cosa puede ser, pero eso no, Bertín, porque no es verdad”.

