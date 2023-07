‘Así es la vida’ consigue la primera entrevista con Gabriela Guillén, quien espera un hijo con Bertín Osborne

Así es la vida se ha anotado un tanto en su corta historia. Y es que ha logrado ser el primer programa de televisión en conseguir una entrevista con Gabriela Guillén, la joven de 32 años que hará padre de nuevo al cantante y presentador Bertín Osborne. Con él que había mantenido una relación en los últimos tiempos, aunque hasta ayer había pasado desapercibida para la prensa.

La entrevista no ha sido en el plató, sino en lo que parecía ser la casa de Gabriela, y corrió a cargo de Raquel Arias. A lo largo de toda la entrega, el programa ha ido emitiendo fragmentos del encuentro, y que a continuación se analizaban con los colaboradores. Guillén ha explicado, entre otras cosas, que nunca le pusieron etiquetas a su historia con Osborne, y que si no ha sido “amor”, sí fue “algo bonito”.

Todo comenzó con la propuesta de un amigo de hacerse unas fotos juntos, pero poco a poco surgió algo. “No hemos puesto una etiqueta a nuestra relación, porque estábamos a gusto, no teníamos por qué, nos íbamos conociendo y cada vez iban mejor la cosas”, detalla Guillén.

En su relato, la joven también cuenta cómo nunca presionó al jerezano, ni Bertín a ella, pues “todo fue muy natural”, y que no pretendía “ser la novia, ni lo pretendo. Soy quien soy por mí y él es quien es por él”.

Una de las cuestiones que se analizaron este miércoles y también a lo largo de hoy jueves es que si Bertín le había dado el sitio que se merecía. “Se dice que no me ha dado mi lugar, él no me tiene que dar mi lugar, yo me lo doy”, declaraba al programa, y matizando que nunca se ha sentido excluida de la familia o los amigos del presentador de Mi casa es la tuya.

Si la relación no había sido muy mediática hasta el momento es porque ambos decidieron que fuese algo que se quedase en la “intimidad”, y que “no había necesidad de contarlo, él me había advertido cuando se entere la gente esto va a ser una bomba y yo me reía. ¡Y tanta razón que tenía!”, continuaba explicando Guillén. En la actualidad, Gabriela no se siente arropada, pero espera que el tiempo poca cada cosa en su lugar. No ha entendido la reacción de Bertín, ha vivido una situación “dura”, pero a pesar de ello, “no le juzgo”, relataba.

Tras esta entrevista, todo apunta a que Gabriela, a quien Bertín Osborne ayer en Y ahora, Sonsoles, llamaba Gabi, parece que será una habitual de la pequeña pantalla en los próximos tiempos. Y es que en Espejo Público, esta mañana, afirmaron que estaría a punto de cerrar un contrato artístico con un representante de televisión.

