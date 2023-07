Las redes rescatan la opinión que Bertín Osborne tenía sobre el aborto: “Jamás lo aconsejaría”

Este miércoles, Bertín Osborne llamó en directo, y palpablemente enfado, al programa Y ahora, Sonsoles. Ese día, el cantante y presentador era noticia tras saberse que iba a ser padre a los 69 años junto a Gabriela Guillén, de 32, con quien había mantenido una relación en los últimos tiempos. Durante su llamada, que dio a entender que era un gesto con su exmujer Fabiola Martínez, colaboradora del espacio, el jerezano contó: “Le dije: Gabi, tienes dos opciones, tenerlo o no tenerlo. En cualquiera de las dos opciones, yo te daré mi apoyo”. Unas palabras que dan a entender que le ofreció a la joven la posibilidad de abortar.

Esas palabras, junto a otras desafortunadas como que “no es buscado, pero son accidentes que pasan en una relación”, que le trasladó a Beatriz Cortázar, provocaron que Bertín estuviese en el disparadero. Y en las redes sociales hay quien ha querido bucear sobre qué opinaba Osborne en el pasado sobre el aborto, y resulta que tenía una postura completamente diferente a la actual.

En un programa de 13 TV llegó a decir: “Jamás aconsejaría un aborto, por el trauma y mil cosas. Conozco a mujeres que han tenido uno y lo sufren toda la vida”, exponía. Y añadía: “No es una cosa de hoy para mañana. Bueno, alguna inconsciente debe haber. Hay mujeres que abortaron hace 25 años en otros países, y ahora con 50 todavía me dicen que qué horror”.

No ha sido la única vez que ha hablado sobre el aborto en un programa de televisión. En 2014, participó en el programa Club de Amigos de Intereconomía, y allí también habló de cómo estaba de contento por haber tenido a su hijo Kike, que sufre parálisis cerebral. “Si no lo hubiera tenido, me habría perdido. Si a mí me dicen... ´¿qué le aconsejaría a...?´ ¡Yo no soy nadie para aconsejar, nadie. Les diría: su conciencia tiene que estar tranquila, sea la decisión que sea, pero muchísimos niños que de entrada están deshauciados hoy en día son la alegría de la casa”.

“Al final, cada uno en su conciencia sabrá lo que tiene que hacer. Nosotros lo supimos. Si mañana volviera a ocurrir, yo lo sabría. Os vuelvo a repetir: yo estoy con la vida. A mí la vida me ha devuelto mucho. Esa vida concretamente me ha dado la vida a mí”, afirmó también.

Bertín Osborne a las mujeres sobre el aborto: "Jamás aconsejaría un aborto por el trauma". Bertín Osborne a Gabriela Gillén a la que ha dejado embarazada: "Tienes 2 opciones tenerlo o no tenerlo". pic.twitter.com/3JiF4IeYkU — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) July 13, 2023

Incluso se mojó entonces sobre la ley del aborto. “Yo entiendo que un ministro o Gobierno tiene que hacer una ley, porque esto no puede ser barra libre para todo el mundo, uno tiene que poner límites en algún sitio. ¿Dónde los pone? Cada uno donde entiende que debe ponerlos. Entiendo que cada uno lo hace de buena fe, todo es discutible. Cada uno tiene su opinión, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo 44 millones? Imposible. Lo que no puede ser, y me parece de absoluto descerebrado, es que una niña de 15 o 16 años pueda abortar sin que sus padres lo sepan. Es una cosa que va contra la más lógica de las lógicas. Eso hay que quitarlo, hay que reformarla, y si hay que reformarla 7 veces que lo hagan”.

