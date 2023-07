Mercedes Milá carga duramente contra Bertín Osborne tras su reacción a su paternidad: "Es repugnante"

La nueva paternidad de Bertín Osborne sigue causando revuelo, especialmente tras lo revelado por Beatriz Cortázar en la radio. A pesar de que buscó aclarar que lo se había publicado sobre el hijo que tendrá con Gabriela Guillén, 37 años menor que él, en Y ahora, Sonsoles; parece que sus palabras no han convencido a todo el mundo. Algo que le ha sucedido a Mercedes Milá, quien no ha dudado en cargar contra el presentador y cantante.

Fueron las palabras que desveló Beatriz Cortázar en EsRadio lo que ha provocado el revuelo alrededor de la nueva paternidad del antiguo presentador de Lluvia de estrellas. La periodista señaló que Osborne aseguró que "no ha sido un embarazo buscado ni deseado, son accidentes que pasan todos los días". Eso sí, aseguraba que "asumirá toda su responsabilidad y se hará cargo de todo lo que necesite el bebé".

Fue en el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3 donde Osborne decidió hablar, dado que había evitado dar declaraciones y sólo accedió porque su exesposa (Fabiola Martínez) es una de las colaboradoras del programa. "Cuando he dicho que no era un embarazo no deseado, me refería a que no estaba previsto, pero eso no quiere decir que yo vaya a odiar a ese niño. Llevo todo el día escuchando tonterías de gente que me sorprende que las diga. Están llamando a amigos míos que a ella [Gabriela] no la conocen de nada, como Paco Arévalo o Martín Pareja Obregón" expresó con claro tono enfadado.

Antes de que Osborne se explicase en directo, Mercedes Milá aprovechó para cargar duramente contra el conductor de Mi casa es la tuya. "Este es un vídeo que dirijo directamente a Bertín Osborne. No sé si lo verá... pero me sale del alma. Bertín, hijo, nos conocemos desde hace años, pero esta reacción tuya al embarazo de la chica con la que estabas, estás o lo que sea", comienza a explicar la otrora presentadora de Gran Hermano.

"El caso es que has tenido relaciones con ella, te has acostado con ella o la has metido en caliente, digámoslo así. Tu reacción de que este hijo no es deseado es tan repugnante, es tan triste, es tan antigua, es tan... como ocurría antes, cuando las mujeres se encontraban con que la persona con la que habían mantenido una relación se desentendía de las consecuencias", exclamó Milá, quien, finalmente, quiso tener un tono conciliador.

Este vídeo de Mercedes Milá sobre Bertín Osborne se ha hecho viral en redes sociales. pic.twitter.com/wUFHrydX1O — #PorQuéTT (@xqTTs) July 13, 2023

"Te lo digo seguramente siendo demasiado excesiva, pero no puedo decirte otra cosa. Y a ella le mando un abrazo enorme para decirle que no está sola", concluyó.

Precisamente, Mercedes Milá será la madrina de la que será la última emisión de Viernes Deluxe, que finalizará este viernes 14 de julio. La periodista volverá al plató nuevamente como invitada especial y con un doble objetivo: repasar y analizar algunos de los momentos más destacados de su carrera y de la actualidad televisiva y del mundo corazón en una entrevista y asumir la misión de clausurar definitivamente el plató del Deluxe, donde también se grababa la versión diaria de Sálvame.

