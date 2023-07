RTVE pesca en el Benidorm Fest (en ‘Drag Race España’) para la retransmisión del Pride de Barcelona

El próximo sábado 15 de julio, a las 19:35 horas en La 2 de RTVE Cataluña, y en RTVE Play Cataluña y YouTube se podrá disfrutar de un especial por la celebración del Pride Barcelona, que se suma al especial por el Orgullo de Madrid de hace dos semanas. Este programa, que lleva Orgull! 2023, estará conducido por Tània Sarrias, que ya lo retransmitió el año anterior, junto Sharonne, drag queen barcelonesa que alcanzó una gran popularidad en 2022 tras ser la ganadora de Drag Race España de atresplayer, y que fue una de las participantes del Benidorm Fest 2023 con el tema Aire.

Orgull! 2023 será “un programa fantástico, dinámico y divertido, con entrevistas y reporteros a pie de calle”, detalló en su presentación a los medios Oriol Nolis, director de RTVE Cataluña. E insistió en “el compromiso claro y firme con el respeto a la diversidad de un colectivo que se ha hecho visible después de muchos años de invisibilidad. Todavía hay mucho trabajo por hacer, por eso es tan importante que la televisión pública contribuya a su visibilización y normalización”.

“Estoy súper feliz de tener esta oportunidad maravillosa y me hace mucha ilusión que sea en mi tierra. Este programa tendrá un carácter festivo, pero no olvidemos también la parte reivindicativa: el Pride es una fiesta para todos, defendemos los derechos de todos”, explica por su parte Sharonne. Y Tània Sarrias añadió que le emociona “pensar que mucha gente que no puede o no se atreve a venir nos vea desde casa y sienta un abrazo. Desde la tele pública les decimos: ¡Eh! ¡Estamos aquí! El miedo se combate con amor”.

En esta ocasión, el lema elegido para la manifestación de la ciudad condal es “El Orgullo de nuestras vidas”, y dará voz a las personas mayores del colectivo LGTBIQ+. En la retransmisión de RTVE se contará con la intervención de activistas que han luchado por los derechos y libertades del colectivo, y además, también se pasarán algunos de los artistas que actuarán en el escenario del Pride. A pie de calle, por otro lado, estarán Jaume Borja y Mireia Alzuria, contando todo lo que sucede en directo.

“El Pride hace mucho que se celebra y últimamente es muy visible. La apuesta de RTVE Cataluña nos enorgullece porque es un sueño que la televisión pública retransmita nuestras reivindicaciones”, afirmó por su parte Ferran Poca, presidente del comité organizador del Pride Barcelona. El realizador del especial será Guillem Nualart y estará dirigido por Jero Rodríguez.

