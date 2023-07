Mediaset manda ‘Mía es la venganza’ a Divinity y adelanta la emisión de ‘Así es la vida’ desde el lunes

Así es la vida arrancó el programa de este jueves con una noticia bomba: han entrevistado a Gabriela Guillén, la joven de 32 años que está esperando un hijo de Bertín Osborne. Pero antes de empezar a desglosar la charla que han tenido con ella, Sandra Barneda ha querido hacer un anuncio muy importante sobre el futuro de su programa.

Y es que ha detallado que justo antes se ha podido disfrutar de la serie Mía es la venganza, y que mañana viernes también se podrá ver en Telecinco. Sin embargo, la ficción protagonizada por Lydia Bosch, a partir del próximo lunes, pasará a disfrutarse en Divinity, y que Así es la vida ocupará su franja de emisión.

Con este cambio de estrategia para levantar las audiencias, el magacín empezará sus emisiones a las 15:45 horas, alargando así su emisión una hora. De esta forma, Así es la vida acabará con una duración mayor que la de su programa antecesor, Sálvame, que se veía de 16:00 a 19:00 horas, momento en el que arranca el concurso 25 palabras con Christian Gálvez.

Este movimiento de Mediaset con Mía es la venganza era cuestión de tiempo. La serie creada por Aurora Guerra no ha cuajado en audiencias, y en concreto, este miércoles firmó un 7,58 de cuota de pantalla con 762.000 espectadores de media. Se quedó a más de dos puntos de la media de la cadena del día, que fue de 9,7 puntos. Mía es la venganza sigue, pues, los pasos de otras series que fueron estrenadas por todo lo alto en Telecinco y que por sus malas audiencias acabó sus emisiones en el canal temático Dininity, como le sucedió a Love is in the air en 2021 o Café con aroma de mujer en 2022.

Mía es la venganza suponía la vuelta de Telecinco a las series diarias, un tipo de producción que no tenía en su parrilla desde agosto de 2009, cuando despidió a Yo soy Bea. Era una apuesta ambiciosa, de la que se habían encargado 3 temporadas de 90 episodios, pero el mismo día que se emitía el capítulo 17 se conocía que Mediaset había dado orden de parar sus grabaciones. Gracias a las redes sociales de uno de sus actores, José Sospedra, se supo también que la serie contará con “un final digno”, que cierre las tramas.

