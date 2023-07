La tos traiciona a Sonsoles Ónega en directo: “Échalo. Te ha salido un gargajo que vamos...”

Al igual que en Así es la vida, Y ahora, Sonsoles continuó tratando este jueves el embarazo de Gabriela Guillén, quien espera un hijo de Bertín Osborne, que será de nuevo padre a los 69 años. Y por ello, Fabiola Martínez, expareja del cantante, aportó nuevos datos como que, hasta donde ella sabe, Gabriela no ha sido presentada como novia de Bertín, y ha asegurado que si coincidieron en el cumpleaños de El Turronero, ella no recuerda haberla visto.

Dejando este asunto de corazón a un lado, también se ha hablado del velero que ha sido atacado por una manada de orcas en Cádiz, y Valeria Vegas ha repasado en su sección algunos de los mejores momentos de Raphael en la televisión. En cuestión de política, Y ahora, Sonsoles se ha adentrado en lo que está sucediendo en Ponferrada, donde solo se ha podido constituir una mesa electoral para las elecciones generales del domingo de la semana que viene. Sonsoles introdujo el tema, hablando de cómo “la picaresca agudiza el ingenio”, y tras ver un vídeo y comenzar a dar paso a los colaboradores, tuvo que dejar de hablar por una tos traicionera.

Juan Dávila, humorista, y el periodista Antonio Naranjo estaban debatiendo sobre este asunto cuando se ha oído a la presentadora toser fuera de plano. “Salud, Sonsoles. Échalo, échalo, te ha salido un gargajo que, vamos, es que ha sido...”, le decía Juan Dávila, lo que provocó que a la tos se le sumase entonces la risa. “Ha ligado”, apostillaba por su parte Naranjo. “Viene con voto incluido”, añadía el monologuista, continuando así con el tema que se estaba tratando en ese momento.

[Bertín Osborne llama en directo a ‘Y ahora, Sonsoles’: “En septiembre me ligo las trompas”]

Así, se continuó hablando de la constitución de las mesas electorales en el municipio gallego, pero Dávila entonces volvía a preocuparse por Sonsoles Ónega. “¿Estás mejor? Lo tienes ahí todavía. No puede más, ¿es que no hay agua en las tazas esas?”, preguntaba. Y Ónega dijo entonces: “Ay, ay. Me tengo que recomponer”, y tras darse un poco de aire con el guion del programa se aclaraba entonces la voz para seguir cumpliendo con sus funciones. De esta forma, continuaron hablando sobre cómo cuando una mesa no está constituida se forma por los primeros que se acercan a votar, algo que suele salir en numerosos reportajes de televisión.

Sigue los temas que te interesan