Lydia Bosch considera que a ‘Mía es la venganza’ “no ha tenido tiempo” para “crecer” en Telecinco

Se veía venir. Telecinco emitirá por última vez Mía es la venganza este viernes, y a partir del próximo lunes, la serie diaria se podrá disfrutar, en el mismo horario, en Divinity, el canal temático de Mediaset España dedicado a las novelas. La ficción que ocupó el lugar de Sálvame Limón no ha conseguido un buen número de seguidores, y su lugar ahora lo tomará Así es la vida, que empezará una hora antes.

Ante este movimiento, su protagonista, Lydia Bosch, que encarna a la atormentada pero rígida Sonia Hidalgo en Mía es la venganza, se ha pronunciado a través de Instagram. Y considera que a la serie lo que le ha faltado es tiempo para asentarse entre el público, y deja entrever que, de funcionar en Divinity, Mía es la venganza no terminará con los episodios que ya han sido grabados.

“Estoy aquí para agradeceros de todo corazón el apoyo que estamos recibiendo cada uno de los componentes de la serie. Os merecéis alguna explicación. Quizás no todas porque hay cosas que no podemos llegar a entender”, apunta la actriz en un vídeo compartido con sus seguidores. “A veces hay razones económicas, era una serie muy cara, pero no vamos a entrar en esto. Ha pasado y lo que ha pasado es que hemos parado en el capítulo 110”, detalla.

Con el de mañana serán 25 los episodios que se han podido disfrutar en abierto (más alguno ya disponible en Mitele Plus). “Quedan más de 80 capítulos que podréis ir viendo hasta octubre. Son capitulazos porque los seguidores lo sabéis: es una serie que acaba en alto siempre y las historias habían tomado una velocidad de crucero”, asegura Bosch, que, como ya avanzó José Sospedra, promete un final “muy digno para que no os quedéis con la miel en la boca”.

Sobre el salto a Divinity, invita a los seguidores de la serie a sintonizarlo, porque “es un canal que todos tenemos en casa, lo buscamos y nos podremos continuar viendo. Estamos orgullosísimos, tanto el equipo artístico como el técnico, de haber formado parte de este serión”. Además, destaca cómo ya dijo que “era una serie buenísima si se le daba tiempo. Con el boca a boca. Era un niño que necesitaba crecer y con tiempo sería una serie que gustaría a todos los telespectadores. El tiempo no lo hemos tenido”.

La intérprete se muestra satisfecha con el feedback recibido por aquellos que se han enganchado. “Que estéis tranquilo, si queréis estaremos en Divinity y las tramas cada vez van a más, sabéis que no os miento”, asegura. Y deja en el aire una continuidad de la ficción, pues “de aquí a octubre pueden pasar muchas cosas. A lo mejor no se emite ese final y continúa la serie. Y si no tiene que ser así, pues se terminará en ese capítulo. Hay un cierre acorde a todo que lo grabamos la semana pasada y se quedan muchas historias en el cajón y se entiende muy bien todo”, asegura, antes de despedirse de sus seguidores y agradeciendo el apoyo de parte de todo el equipo.

