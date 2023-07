Nagore Robles se sincera en Instagram sobre su complicada relación con su padre

Nagore Robles ha querido compartir con sus seguidores de las redes sociales algo muy íntimo: la relación que mantiene con su padre. Y lo ha hecho publicando un mensaje privado que envió a su progenitor hace unos días y en el que reflexiona sobre cómo ha sido la comunicación entre ambos. “Gracias por escucharme y por encajar lo que te he dicho”, escribía a su padre la que fuese presentadora de Pesadilla en El Paraíso.

“Soy muy reservada para hablar de algo tan íntimo como es mi familia”, decía en el inicio de su post Robles, quien ya ha explicado que lidia con problemas de ansiedad, que detalla ahora que ha aprendido a querer más y mejor, y también a dar y recibir el cariño que le hace falta: “Lo más difícil que he conseguido es saber pedir amor. Darlo a pesar de lo dura que soy me cuesta mucho menos, sobre todo si hay confianza”. Una cuestión que “requiere coraje, vulnerabilidad, vértigo e incluso miedo”, según sus palabras.

En el texto hacia su padre, son muchas las muestras de cariño que ha demostrado a su “aita”, y le agradece que haya puesto de su parta para encontrar un equilibrio en la relación que mantienen. “Quiero que sepas que confío en ti”, le mensajeó.

“Nunca pensé que mi padre con 68 años fuera capaz de aprender, de cambiar, de dar cariño y de conversar. Me has sorprendido mucho y estoy muy orgullosa de ti”, le escribía también a su padre, decía Nagore en la conversación, en la que también manda recuerdos a Nash, el perro que “se queda triste cuando me voy”. Según cuenta, no siempre ha tenido “la paciencia suficiente para tratarle”. Ahora todo parece fluir del modo correcto, y es que su padre le habría respondido en un bonito mensaje de audio que le hizo llorar al escucharlo mientras iba viajando en el ave.

En los últimos meses, Nagore Robles ha permanecido bastante alejada de la televisión. A inicios de año presentó la segunda temporada de Pesadilla en El Paraíso, y luego presentó un videopodcast con Alba Carrillo para MTMad, que duró desde octubre hasta febrero. En la actualidad, capitanea La casa de mi vecina, un pódcast de la plataforma Podimo.

