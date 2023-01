Nagore Robles confiesa cómo se siente trabajando con Sandra Barneda en 'Pesadilla en El Paraíso'

Tras la salida de Lara Álvarez de Pesadilla en El Paraíso, Nagore Robles es la encargada de realizar las conexiones desde Jimena de la Frontera en esta segunda edición que está en curso. Junto a Carlos Sobera y Sandra Barneda en el plató, los tres conforman el plantel de presentadores en esta nueva temporada.

Superada la primera semana de concurso, Nagore Robles ha querido sincerarse sobre cómo se siente en estos momentos, después de pasar de colaboradora a presentadora (algo que ya había hecho en Mujeres y Hombres y Viceversa en sustitución de Toñi Moreno), y cómo se siente trabajando con su expareja, Sandra Barneda.

Preguntada por sus seguidores, Nagore ha aclarado que está encantada con su nuevo puesto, en el que está aprendiendo mucho. "Estoy disfrutando muchísimo cada día de esta oportunidad. Soy una persona que le gusta aprender (además, tengo la suerte de estar rodeada de los mejores) y superar retos en cada aventura".

La que fuera concursante de Gran Hermano asegura que para ella es "más fácil ser colaboradora porque llevo 13 años haciéndolo, pero prometo esforzarme cada día y así poder superarme y evolucionar para ser la mejor versión de mí".

Nagore tampoco ha dudado en responder a las preguntas sobre cómo está siendo presentar junto a Sandra Barneda: "Reconozco que es una situación peculiar, pero me suelen pasar ese tipo de situaciones en mi vida".

Su discurso no termina ahí y la comunicadora asegura que está "encantada". "A nivel personal, me hizo mucha ilusión saludar a Sandra desde el plató de Pesadilla en El Paraíso. Y a nivel profesional estoy encantada, creo que es una presentadora en la que puedo apoyarme en mis comienzos para hacerlo lo mejor posible. Tanto ella como Carlos son muy generosos, nobles y protectores, y eso es fantástico, me siento muy afortunada".

De hecho, su primer 'encuentro' en plató fue de lo más natural. "Voy a saludar a mi queridísima Nagore Robles, ¡buenas noches!", anunciaba Sandra Barneda desde el plató de Mediaset. "¡Muy buenas noches Sandra! Qué ganas tenía de saludarte desde el Paraíso, me hace mogollón de ilusión de verdad. ¿Cómo estás?", respondía Nagore.

"La verdad que fenomenal, esperando y un poco implantada por las noticias que nos llegan desde la granja, ¿qué ha pasado, Nagore?", reconducía Sandra Barneda para comenzar con los contenidos del reality.

