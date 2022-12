Lara Álvarez no oculta su alegría por el final de ‘Pesadilla en El Paraíso’: “Estoy contentísima”

Telecinco ofrecía ayer por la noche la semifinal de Pesadilla en El Paraíso, el reality en el que un nutrido grupo de famosos convivía en una granja en condiciones similares a las del inicio del siglo XX. Israel Arroyo se convirtió en el último expulsado, lo que significó que Víctor Janeiro, Daniela Requena, Iwán Molina y Bea Retamal se convertían en los finalistas, y uno de ellos se convertirá la próxima semana en el ganador.

Fue una noche llena de emociones, sobre todo, para Lara Álvarez, la presentadora del reality desde la granja donde viven los concursantes. Durante los primeros minutos de la gala, Carlos Sobera, presentador desde el plató, se dirigía a ella, pues era la última vez que iban a coincidir en el formato. El vasco mostraba cierta tristeza por acabar la etapa junto a Lara, pero ella, al contrario, decidía celebrarlo.

“Es una noche de despedida, también para ti compañera Lara. No sé si son buenas noticias…”, empezó diciendo Sobera, y ella recogía el guante y le daba la vuelta a la tortilla. “No son buenas noticias, son maravillosas”. “Te vas y me dejas”, continuó diciendo Sobera, unas palabras que pueden estar relacionadas con la segunda temporada del concurso, en la que el papel de Lara lo ocupará Nagore Robles. “Yo estoy contentísima. Son 108 días ya aquí, empezamos en verano, terminamos con las campanadas casi”, insistía Álvarez, que no quería dejarse llevar por la pena en el fin de esta etapa.

[Lara Álvarez se ausenta de ‘Pesadilla en El Paraíso’ por enfermedad: “Tiene 38 de fiebre”]

Antes de terminar, Lara quiso tener unas palabras bonitas hacia su compañero. “Te llamaré y te diré en persona lo que te voy a decir públicamente. Trabajar contigo no es trabajar, es disfrutar de lo que nos depara la noche de sorpresas y la complicidad que hemos conseguido en estos años de verdad que me la llevo en lo más profundo de mi corazón. Ojalá que tengamos muchas más ocasiones de seguir compartiendo lo que para mí siempre es un aprendizaje y una evolución a tu lado. Te mando un beso gigante”. Sobera, por su parte, le respondía: “Jamás andarás sola. Todo el equipo de Telecinco te quiere un montón”, lo que hizo que Lara terminase llorando.

La enigmática despedida de Lara Álvarez en #PesadillaEnElParaiso #PesadillaParaiso15



Carlos Sobera: "Recuérdalo siempre, jamás andarás sola. Todo el equipo de Telecinco te quiere un montón" pic.twitter.com/iIQpuZ3A7A — telemagazine (@telemgzn) December 15, 2022

Leyendo entre líneas, Lara parece mostrar cierto hartazgo del formato, que no ha sido renovado por una segunda temporada a pesar de no haber sido precisamente un fenómeno de audiencias. Hay que recordar que Mediaset anunció en un primer momento que Lara Álvarez conduciría de forma única las galas de los jueves y los access prime time de los lunes, martes y miércoles. Por su parte, Sobera se encargaría únicamente de los domingos, pero poco antes del estreno se decidió quitar peso a Lara en el reality, y potenciar el perfil de Sobera como conductor de las galas. Eso explicaría que en su segunda temporada se prescinda de la comunicadora, por decisión de la propia Lara, quien lo habría pedido.

Sigue los temas que te interesan