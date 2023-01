Beatriz Trapote y Víctor Janeiro confiesan que les gustaría hacer un reality en Ambiciones: "Sería un éxito"

El pasado 21 de diciembre, Víctor Janeiro se coronaba como el primer ganador de la novedosa edición de Pesadilla en El Paraíso. El andaluz se impuso en una votación "extremadamente reñida", según Carlos Sobera, a Bea Retamal, que quedó en segunda posición.

El reality de Telecinco, con el que se embolsó 20.000 euros, suponía el regreso del torero a la televisión, de la que había estado apartado desde hace varios años. Con su participación en el concurso, Beatriz Trapote se convirtió en su defensora, regresando a la pequeña pantalla después de una década.

"El reality ha sido psicológicamente muy duro, porque desde las seis de la mañana estaba discutiendo, y yo no sirvo para eso", confiesa Janeiro a la revista Semana. Además, Belén Esteban le dio todo su apoyo para que ganara el concurso, algo que también le ha agradecido: "Ella me conoce y sabe perfectamente quién soy y si me dio ese voto de confianza es porque sabe que me porté como realmente soy".

Por su parte, Beatriz Trapote confiesa haber disfrutado de su paso por el plató de Mediaset como defensora y aprovecha para aclarar que ella dejó la televisión porque quiso. "Yo lo decidí, nadie me echó. Estoy muy orgullosa porque quería crear una familia. Lo que no me gusta es sentarme en un plató de televisión para criticar ni ser portavoz de nadie, pero creo que le defendí muy bien. El premio está repartido entre los dos", asegura al citado medio.

Así ha sido el momento de la victoria de Víctor Janeiro



Además, Trapote asegura querer seguir vinculada al medio: "Ojalá pudiera seguir como colaboradora y mi sueño sería poder llegar a ser presentadora en una cadena pequeña o en un medio online".

Sin duda, la mayor revelación de la pareja ha sido su voluntad de protagonizar un reality al más puro estilo las Campos o las Kardashian. "Viendo el formato que yo he visto con la granja, la finca de mi hermano sería el lugar ideal, un bombazo, líder de audiencia seguro", comenta Janeiro.

"Víctor y mi suegra serían los tranquilos, Humberto y Carmen muy explosivos como yo, nos decimos de todo, pero a los diez minutos se nos pasa. Jesús más calmadito, pero las mata callando y María José tiene un carácter especial y no se le ve tanto venir", añade Trapote.

Además, el hermano de Jesulín asegura no haber sido invitado, por el momento, a la docuserie que prepara el torero: "No me he enterado de nada, nadie me ha dicho nada. Desde que he salido he visto a mis hermanos solo dos veces".

