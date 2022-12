Víctor Janeiro gana ‘Pesadilla en El Paraíso’ y confirman los primeros concursantes de su segunda edición

Este miércoles por la noche, Telecinco ha celebrado la primera final de Pesadilla en El Paraíso, el reality que ha consistido en ver cómo conviven un grupo de personas (más o menos) conocidas dentro de una granja de principios del siglo XX. Y el ganador ha resultado ser Víctor Janeiro, quien se impuso en una votación “extremadamente reñida” según Carlos Sobera a Bea Retamal, que quedó en segunda posición, y a Daniela Requena, que fue la tercera. Como premio, el torero andaluz se embolsará 20.000 euros.

Uno de los momentos más emotivos de la noche tuvo a Víctor de protagonista, cuando se reencontró con su esposa Beatriz Trapote, quien salió de detrás de él por sorpresa. Rompieron a llorar los dos y empezaron a abrazarse, regalándose piropos. “Tú sí que estás guapas, cuántas ganas de torcarte”, le dijo a su esposa. “Lo has hecho genial, educación, respeto, el aguante que has tenido... lo has dado todo, tu familia, tu madre, tus hermanos, tus hijos... estamos súper orgullosos de ti”, le dijo por su parte Beatriz.

Así ha sido el momento de la victoria de Víctor Janeiro



Aunque Pesadilla en El Paraíso acaba de finalizar su primera temporada, la segunda ya está en el horno, y según adelanta Vertele, los planes es estrenarla el 8 de enero. La granja volverá a abrir sus puertas y acogerá a parejas de concursantes, al más puro estilo GH DÚO o La casa fuerte, y los primeros nombres confirmados en la gala de anoche fueron los de Kiko Jiménez y su suegra Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun.

“Si en la granja hace falta hacer alguna chapuza, ahí estoy yo”, decía con ilusión el colaborador de Sálvame, quien ya tiene experiencia en realities, pues participó en Supervivientes. Maite Galdeano, por su parte, dijo en su puesta de largo como granjera: “Cuando esas cabras sepan que sé hablar su idioma, van a estar encantadas. En una convivencia no soporto la mentira ya los vagos, tengo muchas ganas de darlo todo y lo voy a hacer todo por el público”. Para ella, Pesadilla en El Paraíso será su segundo reality, tras Gran Hermano, donde fue la primera expulsada.

