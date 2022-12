La respuesta de Lara Álvarez a los desaires de Mediaset: no estará en la final de 'Pesadilla'

Cuando Lara Álvarez se despedía de Pesadilla en el paraíso la semana pasada, lo hacía con razón. Y es que la presentadora no estará en la final del reality de famosos que se celebra este próximo jueves en Telecinco después de los distintos desprecios que ha sufrido en esta edición.

Hay que recordar que cuando se anunció el programa de Fremantle, la asturiana fue anunciada como la presentadora principal del formato. Una decisión que fue aplaudida por muchos usarios de redes sociales que considieraban que ya era hora de que la periodista tuviera una oportunidad así.

Sin embargo, la alegría duró poco. Solo unas horas antes del estreno, Mediaset España anunció que las galas de los jueves estarían presentadadas por Carlos Sobera, dejando a Álvarez en un plano más discreto, apareciendo desde la granja al igual que ocurre en Supervivientes.

[Lara Álvarez no oculta su alegría por el final de ‘Pesadilla en El Paraíso’: “Estoy contentísima”]

A Álvarez no le gustó nada esta decisión de última hora y trasladó su enfado con la cadena. De ahí que no dudara en mostrar su alegría por el final de Pesadilla en el paraíso el jueves pasado y que no vaya a estar en la segunda edición del reality, que llegará a Telecinco después de las vacaciones.

"Es una noche de despedida, también para ti compañera Lara. No sé si son buenas noticias…”, empezó diciendo Carlos Sobera, y ella recogía el guante dándole la vuelta a la tortilla. “No son buenas noticias, son maravillosas. Estoy contentísima. Son 108 días ya aquí, empezamos en verano, terminamos con las campanadas casi", insistía.

Ponía así fin a su paso por el reality. Y es que, según ha podido saber BLUPER, Álvarez ni siquiera aparecerá en la gala de la final de este jueves ya que tampoco iba a tener un papel importante en la misma. Ha preferido comenzar ya su periodo de descanso hasta que le ofrezcan nuevos proyectos dentro del grupo.

Es así como se explica además que el pasado viernes se anunciara a última hora de la tarde que la asturiana abandonaba Supervivientes después de ocho años e iba a ser sustituida por Lara Madrueño, que actualmente forma parte del equipo de presentadores de El Tiempo en Mediaset España.

Según el grupo, la presentadora "disfrutará de un periodo de descanso para afrontar nuevos proyectos futuros dentro del grupo". No obstante, sea como fuera, Pesadilla en el paraíso ha supuesto un punto de fricción en la relación entre la periodista y el grupo que tocará solventar en el futuro.

Sigue los temas que te interesan