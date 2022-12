El círculo televisivo que cerrará Nagore Robles al presentar lo nuevo de ‘Pesadilla en El Paraíso’

Una de las apuestas para el próximo año en Telecinco es una nueva temporada de Pesadilla en El Paraíso. El reality con famosos conviviendo en una granja tendrá una segunda edición que implicará ciertos cambios en su mecánica, y también, un baile en el equipo de presentadores. Repetirá Carlos Sobera como conductor de las galas semanales, pero a él se unirá Sandra Barneda para informar del la última hora. Y Lara Álvarez no volverá a contarnos todo lo que sucede desde Jimena de la Frontera, en Cádiz, sino que su lugar será ocupado por Nagore Robles, quien cerrará así un magnífico círculo televisivo. Y es que pocas personas han tenido el honor de acabar presentando un reality en el que se alzaron ganadores años atrás.

Como ya se ha explicado en otras ocasiones, Pesadilla en El Paraíso es una adaptación de The Farm, formato que en España se había emitido en dos ocasiones. La primera, en Antena 3, bajo el nombre de La Granja, y que estuvo presentado por Terelu Campos. Y la segunda fue en Telecinco, con Jorge Javier Vázquez de conductor, y bajo la marca de Acorralados.

Fue en Acorralados donde Nagore Robles participó, junto a otros famosos como Bárbara Rey, Mari Ángel Delgado (madre de Aída Nízar), Raquel Bollo o Antonio David Flores. Se estrenó en septiembre, al igual que Pesadilla en El Paraíso, solo que en el año 2011. Fue un formato que funcionó bien en audiencias, aunque solo consiguió ser líder de su franja durante una noche, en la semifinal, con una entrega que superó los 3.000.000 de espectadores.

Para Nagore, este programa fue muy especial, pues le sirvió para ganarse al público como nunca lo había hecho. Hay que recordar que a esta vasca la conocimos en el año 2009, como participante de Gran Hermano. Fue la cuarta expulsada, y su nombre está escrito con letras de oro en la historia del concurso y no para bien: fue eliminada con un 95% de los votos, frente a Rebeca Perea, que fue la siguiente en salir de la competición. Eso le valió a Nagore la etiqueta de odiada, pero no por ello tiró la toalla en su sueño de hacer carrera en televisión. Y lo logró.

Nagore Robles consiguió ganar 'Acorralados'.

Poco a poco se coló en otros formatos de Mediaset, como personaje famoso, que iba contando sus andanzas amorosas o personales en el plató. Y en 2011, el equipo de casting de Acorralados decidió contar con ella y se convirtió en todo un acierto. Tanto, como para terminar ganando el concurso. Allí conocimos otra Nagore diferente a la de la casa de Guadalix de la Sierra, hasta el punto de que fue durante su estancia en la granja donde se hizo pública su verdadera orientación sexual. Un día, Nagore empezó a hablar de cuánto estaba echando de menos a una persona que estaba fuera, que llenaba sus días “de luz y de alegría”. Hasta entonces solo se le conocían parejas masculinas, pero su compañera (y rival) Bárbara Rey rompió a llorar, porque estaba refiriéndose a su hija Sofía Cristo, con la que mantenía una relación que hasta entonces los medios desconocían.

Desde entonces, la carrera de Nagore fue imparable dentro del universo de Mediaset. Ejerció de colaboradora en formatos como Mujeres y hombres y viceversa y De buena ley, se convirtió temporralmente en ‘chica Ana Rosa’, y demostró que es una auténtica show-woman en Me lo dices o me lo cantas, un programa con letras paródicas donde dio el do de pecho formando equipo con Cristina Rodríguez.

Gracias a Mujeres y hombres y viceversa debutó como presentadora, durante la baja por maternidad de Toñi Moreno, y demostró que valía para ello, por lo que siguió enganchando proyectos. La vimos en Sobreviviré, ¿vale? en Mitele Plus, y este año Mediaset le confió un dating show llamado Baila conmigo, que fue retirado a las pocas semanas. Su último proyecto hasta la fecha era el pódcast Nos hemos liado, de Mtmad, junto a Alba Carrillo.

Imagen promocional de 'Nos hemos liado'

Su vida privada también siguió generando interés por los medios, pero de una forma blanca, alejada de peleas y polémicas. Escribió un punto y a parte en la misma cuando comenzó una relación sentimental con la también presentadora de Mediaset Sandra Barneda. La pareja se metió a todos en el bolsillo, y se dedicaban hermosos textos en las redes sociales. El amor entre ellas se acabó, pero da la sensación de que el cariño mutuo no ha desaparecido. Tanto como para que ahora vayan a compartir un nuevo formato.

Ahora, Nagore tiene una oportunidad enorme entre manos al ponerse al frente de Pesadilla en El Paraíso 2. Demostrará que en una década ha aprendido muchísimo de televisión, que maneja el directo con mucha soltura y que sabe conectar con la cámara como pocos grandes hermanos lo han conseguido. Y además, podrá presumir de estar al frente de un formato que conoce muy bien, y no solo porque haya sido colaboradora en el presente curso, sino porque una década atrás supo qué teclas había que tocar hasta alzarse como ganadora.

