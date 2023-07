María Patiño advierte en el 'Deluxe' de la "fuga de cebreros" de Telecinco a otras cadenas rivales

Este pasado viernes 7 de julio, Viernes Deluxe se enfrentó a su penúltima emisión. El magacín nocturno tuvo de principal protagonista a Lydia Lozano, quien no podrá estar en la entrega final y decidió despedirse antes (con prueba del polígrafo inclusive). Dado que sólo queda un día más de emisión, María Patiño quiso aprovechar la situación para mandar una advertencia ante una realidad que se está viviendo estas semanas: el fichaje masivo de rostros relacionados con Mediaset en proyectos de cadenas rivales.

Aunque han sido los fichajes de Antena 3 los que más revuelo han causado, dada la más que conocida rivalidad entre cadenas privadas generalistas, también ha habido otros rostros que han saltado a TVE. Y es que la cancelación tanto de Sálvame como del Deluxe tras 14 años de emisión han provocado una serie de movimientos entre cadenas que ha hecho sean muchas las figuras de Mediaset que, ante la inseguridad laboral, hayan optado por abandonar la cadena.

Por ejemplo, una semana después del fin del magacín diario de La Fábrica de la Tele, Adela González fichó por Atresmedia. La presentadora conducirá junto con Boris Izaguirre la versión para los sábados de Más Vale Tarde a partir de la próxima temporada televisiva. También, Antena 3 ha fichado a tres históricas de Mediaset: Beatriz Cortázar, Paloma García-Pelayo y Cruz Morcillo. Pilar Vidal también ha saltado a la cadena de San Sebastián de los Reyes, aunque en calidad sólo de colaboradora.

[La gran prueba de fuego de Antena 3 con su cobertura especial de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva]

Otros rostros que han cambiado de cadena son Alberto Díaz, exdirector de Sálvame, quien se encargará de la sección de Corazón de Espejo Público. También está el caso de Jordi González, quien ha fichado por TVE para ser el nuevo presentador de Lazos de sangre.

Pilar Vidal en 'Y ahora, Sonsoles'.

Pilar Vidal, la periodista que cabalga entre Antena 3 y Telecinco

“Estoy encantada de que a la gente que ha trabajado en esta productora la contraten. La fuga de cerebros es porque había cerebros”, declaró la también presentadora de Socialité. Es más, cuando le tocó recibir en plató a Pilar Vidal, quien sigue ligada a Telecinco en calidad de colaboradora, no dudó en referirse a su condición de ‘freelance’. “¡La pluriempleada del mes es Pilar Vidal!”, dijo en tono de humor. “Pilar, antes de que te vayas con Sonsoles a contar lo de la boda [de Tamara Falcó e Íñigo Onieva], lo cuentas aquí. Vas a contarlo todo”, le dijo también en clave de broma.

“Algo contaré, pero todo, todo... ¡tengo que repartirlo!”, le respondió sonriente Vidal, recordando que, ahora, está en dos cadenas y tiene que dosificar los datos. Precisamente, después en el polígrafo a Lydia Lozano, surgió una pregunta sobre la posibilidad de irse a la competencia. La periodista dijo que no, pero tampoco rechazó la idea en case llegase a plantearse.

Aunque Lozano dijo que no, en el plató se mostraron comprensivos en caso hubiera dicho que sí. “Yo no le he llamado [a Alberto Díaz], pero me va a faltar tiempo”, reconoció Víctor Sandoval. “No pasa nada por irse a otra cadena”, agregó Carmen Alcayde. “A este paso, nos vamos todos. No vamos a morirnos de hambre”, añadió Sandoval, ante la respuesta de Lozano, quien sí confesó que, tras el anuncio de la cancelación, llegó a pensarlo. Actualmente, la colaboradora está enfocada en su proyecto de Netflix.

Sigue los temas que te interesan