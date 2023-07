Sofía Cristo defiende en directo en 'Viernes Deluxe' la labor de 'Sálvame': "Gracias a vosotros, estoy aquí"

Este pasado 30 de junio, Viernes Deluxe vivió su primera noche sin Sálvame. El magacín nocturno se enfrenta a dos semanas a solas, dado que le quedan dos programas por emitir, dado que será el 14 de julio cuando termine la versión nocturna del magacín de La Fábrica de la Tele. Por ello, la velada vivió un momento emotivo cuando Sofía Cristo aprovechó que estaba en directo y envió un afectuoso mensaje a ambos formatos. “Gracias a vosotros, estoy aquí”, dijo visiblemente emocionada.

El magacín estaba cubriendo la gala Míster Gay 2023 en Madrid, dentro de la semana del Orgullo LGBT, donde se encontraba la hija de Ángel Cristo y Bárbara Rey. La DJ quiso conectar en directo desde el evento para agradecer de forma pública cómo el magacín resultó fundamental para poder curarse de su drogadicción, además de querer reconocer cómo tanto la versión diaria como la nocturna de los viernes han serbio para dar visibilidad a la diversidad y a la libertad sexual.

“He llorado y todo. Para mí el Deluxe ha sido el principio de mi nueva vida, porque vosotros fuisteis los que me disteis la oportunidad de sentarme y poder contar lo que me estaba pasando con las adicciones y poder hacer mi tratamiento y a partir de ahí empezar de cero, ayudar a un montón de gente y propagar el mensaje de que la vida sin droga es la vida que merecemos todos. Gracias a vosotros, estoy aquí”, dijo delante de las cámaras.

[Bárbara Rey le mete sus bragas en la boca al rey emérito en una parodia de ‘Drag Race España’]

María Patiño se sumó a las palabras de agradecimiento de la hija del domador y la vedette, dado que también el Deluxe se despide tras 14 años de emisión. La presentadora quiso reconocer que lo que vivió la DJ también ha servido para que gente que estuviese en una situación similar. “A lo largo de estos años han ocurrido cosas muy importantes y tú has sido protagonista de algo que ha ayudado, no sólo a ti misma, sino a muchísima gente”, le compartió la conductora.

La DJ detalló que no sólo diez años limpia; sino en este proceso, su familia ha sido fundamental. Además, su experiencia de superación ha ayudado también a otras personas que han tenido problemas con las drogas. “Cariño, amor, seriedad y profesionalidad para un tema que no se trata con normalidad, como es el tema del consumo de drogas. Hemos ayudado a mucha gente y lo seguimos haciendo, porque han pasado 10 años desde que me senté en esa silla y pude contarlo, y 10 años que llevamos limpios, porque somos una familia”, compartió.

En plena semana de celebración y reconocimiento de los derechos LGBT, Sofía Cristo quiso recordar la importante labor de visibilización que hicieron tanto Sálvame como el Deluxe. “Habéis hecho cosas muy importantes, esta ha sido una de ellas. Todos hemos disfrutado con Sálvame, todos nos hemos reído muchas noches, y habéis hablado del amor en libertad, que vosotros también me sacasteis del armario”, recordó la DJ, abiertamente bisexual.

Sigue los temas que te interesan