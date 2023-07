¿Qué pasará la semana que viene en 'La Promesa'? Adelantos de los capítulos del 10 al 14 de julio

Una semana más, La Promesa vivirá varias intrigas y enredos. Jana (Ana Garcés) decide arriesgarse a contar varias verdades esta semana. La primera, relacionada con doña Jimena (Paula Losada), quien está exagerando sus dolores relacionados con su embarazo. Esto provocará una gran fricción con Manuel (Arturo Sancho), quien no quiere la verdad de lo que está sucediendo en su matrimonio, a pesar de que su esposa está provocando que rechace jugosas oportunidades laborales.

Esta semana, del 10 al 14 de julio, Pedro Farré (Sergio Caballero) le ofrece a don Manuel una oportunidad de oro: competir en la Copa Herzog Staackman. Esto despertará las malas artes de Jimena, quien buscará la forma de evitar que su marido abandone La Promesa. Por otro lado, se verá cómo las artimañas de la baronesa de Grazalema (Lisi Linder) para que Lorenzo (Guillermo Serrano) gestione las operaciones bancarias de Catalina (Carmen Asecas), quien no puede moverse tras torcerse un tobillo. Por otro lado, a María Fernández (Sara Molina) se le está comenzando a caer la venda sobre los prontos de Salvador (Mario García).

Ahora toca hacer un repaso a las sinopsis de los episodios previstos que se verán esta semana:

'La Promesa'.

Episodio 138 (lunes 10 de julio): Jana le comenta a Manuel que Jimena exagera sus dolores

Jana se sincera con Manuel. Cree que Jimena está exagerando sus síntomas para mantenerlo cerca. Manuel se enfada por este comentario y no la cree. Manuel recibe la oferta de Pedro Farré de competir en la Copa Herzog Staackman. Cuando Jimena descubre que Manuel se lo está planteando, tiene un fortuito accidente. La estrategia de la Baronesa de Grazalema funciona y, como Catalina se ha torcido el tobillo, accede a que Lorenzo sea quien vaya al banco en su lugar. La baronesa insiste en que quiere irse de La promesa y Lorenzo no oculta su desagrado ante la noticia. Todos en el servicio están preocupados por las explosivas reacciones de Salvador, y María Fernández cada vez nota más que sus compañeros no ven con buenos ojos su boda. Petra por fin consigue el permiso para ir a ver a la casa de reposo a la marquesa. Y Pía recibe el beneplácito del marqués para compartir habitación con su esposo.

Episodio 139 (martes 11 de julio): Lope le confiesa a Salvador lo que siente por María Fernández

Jimena se autolesiona al escuchar que Manuel puede participar en la Copa de Aviación Herzog Staackman. Todos acuden alarmados. Jana trata la herida, señalando que carece de gravedad. Lo que sí que es grave es que Jana descubre que Jimena fingió su accidente. Curro se crece tras el enfrentamiento con su padre, y acude a Jana a agradecerle sus consejos. Tras esto, Jana empieza a creer que es buen momento para contarle la verdad sobre sus orígenes, aunque María Fernández piense lo contrario. Martina habla con Alonso sobre Beatriz. La chica está convencida de que la acusará de fresca, pero confía en que el Marqués la ayude. Dicho y hecho: Alonso expulsa a Beatriz de La Promesa. Simona quiere evitar que Candela se entere del secreto que guarda con Carlos forzando al maestro a renunciar. Pero Rómulo insiste en subirle el sueldo y Carlos se queda en La Promesa. María Fernández persiste en sus dudas sobre Salvador, sin saber que Lope le hará una confesión a su amigo de la que no habrá marcha atrás.

Episodio 140 (miércoles 12 de julio): Cruz reaparece en La Promesa por sorpresa

A pesar de las advertencias de Jana de que Jimena le está engañando con sus dolencias, Manuel renuncia a participar en la Copa Herzog Staackman. Jana encuentra por fin la casa en la que vivió durante su infancia y decide contarle a Curro toda la verdad. Por fin Martina consigue que Beatriz abandone La Promesa. Beatriz se va reafirmando en su venganza. La confesión de Lope a Salvador de que está enamorado de María Fernández hace que su amistad entre en crisis. Simona impone condiciones para que Carlos les siga dando clases y éste tiene que rechazar una nueva invitación de Candela que, sin embargo, empieza a notar que hay algo extraño entre Simona y el maestro. Cruz reaparece en La Promesa por sorpresa.

Episodio 141 (jueves 13 de julio): Simona decide contarle la verdad a Candela sobre Carlos

Toda la familia recibe con alegría la vuelta de la marquesa menos la Baronesa de Grazalema, que teme que Cruz haya adelantado su regreso sin su permiso por estar tramando algo. Rómulo encarga a Lope y a Salvador que vayan al pueblo a hacer un recado juntos, pero Salvador cambia sus tareas con Mauro a espaldas del mayordomo para no coincidir con el cocinero. Curro no sabe cómo asumir toda la información que le cuenta Jana: son hermanos, hijos de Dolores, una doncella asesinada hace quince años. Tanta es su confusión que, cuando Martina le confiesa que está enamorada de él, reacciona con frialdad. Manuel vuelve a propiciar un acercamiento hacia Jana, pero cuando esta se entera de que ha renunciado a participar en la Copa Herzog Staackman se enfada con él y lo acusa de cobarde. Incapaz de seguir ocultando a Candela que Carlos es quien escribía las cartas de sus hijos, Simona decide contarle toda la verdad, a pesar de las consecuencias.

Episodio 142 (viernes 14 de julio): La baronesa de Grazalema amenaza a Cruz

Jimena recibe a su madre, que ha venido a visitarla después de haberse repuesto de su lumbalgia, y la Marquesa invita a la Duquesa de los Infantes a quedarse unos días en la Promesa. Jana le relata a Curro toda la verdad sobre sus orígenes con la esperanza de que él no dé la espalda a su pasado. A Curro le cuesta asumir toda la verdad y duda si contárselo a Martina. Pía y Gregorio pasan por un buen momento en su matrimonio. Pero su alegría contrasta con las rencillas entre Lope y Salvador cuyos continuos enfrentamientos están afectando a terceros y hace que Rómulo les dé un ultimátum. Simona le confiesa toda la verdad sobre sus hijos a Candela temerosa de que su amiga le dé la espalda por habérselo ocultado. Pero la respuesta de Candela no es la que Simona esperaba… La Baronesa de Grazalema está molesta por la vuelta de Cruz, que ha sido promovida por Lorenzo. La Baronesa amenaza a Cruz y esta vez ella responde con otra amenaza.

