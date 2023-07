Marta López Álamo llama “incultas” a las personas que se alegran del final de ‘Sálvame’

Un mes después del final de Sálvame, todavía hay gente que da su opinión sobre el programa de Telecinco. Hace unos días, por ejemplo, el actor Moncho Borrajo decía en una entrevista en Pronto que “el daño que ha hecho ese programa lo van a pagar en sus carnes. Jorge Javier Vázquez va a tener muy mal karma”.

También ha hablado al respecto Marta López Álamo, la esposa de Kiko Matamoros, quien se encuentra en la actualidad en diferentes países americanos grabando un nuevo programa para Netflix. En el pódcast Club de personas especiales de la plataforma Podimo, la influencer ha comentado que el ya extinto magacín “ha sabido hacer espectáculo’’.

En su charla con la conductora Esty Quesada, más conocida popularmente como Soy una pringada, la modelo no ocultó que su relación con el espacio de La Fábrica de la Tele fue complicada. “Te lo digo yo que me han hecho putadas y he tenido mis más y mis menos y al final es espectáculo, televisión, y cuando te toca a ti, obviamente te gusta menos”, comentaba.

Y ha querido aprovechar la ocasión para mandar un mensaje a todos aquellos “haters” que llevan semanas celebrando el final de Sálvame. “La gente que se muestra alegre que haya terminado me parece una inculta… Y luego lo ve todo Dios’’, aseguraba Marta López Álamo. Y cierto es que Sálvame daba a Telecinco más audiencia que otros espacios de la actualidad, pues su sustituto Así es la vida ha perdido hasta 5 puntos porcentuales respecto a lo que lograba su antecesor.

Como personaje del que se habló mucho en Sálvame, considera que es una experiencia “muy difícil”. “Yo lo he vivido en primera persona y es muy difícil disociar. Es una capacidad que unos tienen y otros no y de hecho a algunos les afecta más las polémicas. Es un trabajo muy complicado, pero han tenido la capacidad de hacer una trama entre sus colaboradores”, terminaba diciendo al respecto.

