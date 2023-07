“Periodista novia Pantoja”: la descacharrante definición de Encarna Sánchez en ‘25 palabras’

Muchas han sido las ocasiones en las que los concursantes, famosos y anónimos, de 25 palabras han dado definiciones un tanto particulares. Como aquella vez que Eduardo Casanova respondió “carapolla” ante la pista de “Almeida”, cuando la palabra que se buscaba era la de “alcalde”.

En la primera ronda de este jueves, Álex, el concursante que lleva ya varias semanas participando, debía lograr que su equipo adivinase “Encarna Sánchez”. Y como pista dio “periodista novia Isabel Pantoja”, gastando así 3 palabras de las 17 que había elegido jugar.

La pista generó algunas risas en el plató. Pero más descacharrante fueron las respuestas que dio Boris Izaguirre, quien estaba en su equipo junto a Gonzalo Miró. Así, el que fuese presentador de Lazos de Sangre llegó a decir “Chelo García-Cortés”, “Millán Sálcedo” y “Josema Yuste”. Eso sí, previamente, Gonzalo Miró había dado como respuesta “Martes y Trece”. Tras nuevas pistas, como “de noche”, consiguieron acertar que era Encarna. E incluso terminaron de responder el panel completo.Al acabar la prueba, Boris quiso preguntar “quién era la novia de la periodista”. Álex respondió que no sabía si lo era, e Izaguirre apostilló: “No vayamos a tener un problema”.

De todas formas, Boris Izaguirre no tuvo precisamente una primera gran tarde en el concurso de Telecinco. Y es que se notaba mucho que desconocía la mecánica del formato, por más que Christian Gálvez, con mucha paciencia, le explicase varias veces cómo debía ser su participación.

El venezolano fue el primero en enfrentarse a las 25 palabras, y optó por hacer que su equipo acertase los 5 términos con 17 palabras. Sin embargo, Boris no se mantenía callado. Tras lograr que adivinasen “viernes”, le tocó “mudito”. “No puedo hablar muchito. Condición, condición, condición de estar siempre en silencio, en diminutivo, muy bien, lo ha dicho”, decía ante una respuesta de su equipo, agotando así todas las palabras y dando la victoria a los rivales.

En la siguiente ronda debía hacer que adivinasen la expresión “no me toques las palmas que me conozco”, pero, como es obvio, no puede dar como pista ninguna de las palabras que forman la frase. Su primera pista fue “no”, lo que les hizo perder. Más tarde, cuando tenían que adivinar un lugar, dio por respuesta “Gulliver”, lo que hizo que todos rompiesen a reír. “Sobre la motocicleta” fue otra pista que dio para que se adivinase “motorista”, lo que le invalidó la prueba por compartir raíz. En la prueba final, a la que llegó Álex, Boris, sin embargo, estuvo más fino y acertaron 7 de las 10 palabras que albergaban el bote.

En las redes sociales muchos espectadores comentaron lo torpe que estaba resultando el que fuese colaborador de Crónicas Marcianas, y hasta Bibiana Fernández, que estaba en el otro equipo, llegó a hacer alguna burla sobre él. Eso sí, la actriz también se lució en palabras como “ponche”, que intentó que se adivinase con términos como “Galicia” y “Manuel Fraga”, porque, según ella, “hacía la queimada”.

