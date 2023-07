Paula Vázquez: "Con Vasile tenía las puertas cerradas en Telecinco, pero se ha retirado y la vida sigue"

TVE sigue llenando de rostros de siempre sus noches de verano. Paula Vázquez vuelve este miércoles 26 a la cadena pública después de 16 años, la cadena que le vio 'nacer' como azafata del Un, dos, tres... responda otra vez. Lo hace poniéndose al frente de El puente de las mentiras, la adaptación del exitoso concurso británico Bridge of lies y que en España comenzará a emitirse con famosos. Es una producción de RTVE en colaboración con Boxfish, la productora de Celebrity Bake Off, uno de sus últimos trabajos.

"Lo que más me pone cachonda es que un determinado formato todavía no lo ha hecho ni Dios", asegura la presentadora a BLUPER al ser preguntada si le gustaría que se recuperara algún programa de su pasado, siguiendo la corriente de los últimos meses de apostar por la nostalgia. Pero, ¿por qué cree que se debe? "No lo sé. Igual es que hemos deteriorado el entretenimiento hasta el punto de meter una cámara en el váter".

Después de su paso por Movistar Plus+, Netflix y Amazon, Paula Vázquez afirma que vuelve a tener las puertas abiertas en Mediaset España tras la marcha de Paolo Vasile: "Es él el que me quita de Pekín Express y de Fama, ¡a bailar! Pues oye, se ha retirado y la vida sigue". De hecho, ya ha tenido algún contacto con productoras que trabajan para la cadena. Sobre el volantazo que ha pegado Telecinco, es rotunda: "Ojalá lo hubieran tenido antes".

Vuelves a TVE como presentadora. ¿Cómo te llegó la propuesta?

Fui casi presentadora en La vuelta de la fama con Ángeles Martín en el 94 y, después, en Misión Eurovisión. Todo viene por BoxFish, la productora con la que hice el último formato [Celebrity Bake Off], que me quedó un sabor de boca fabuloso porque el equipo, además de rápido, dinámico y colaborativo, tiene una energía positiva. Cuando me enseñaron el formato dije 'qué bien, otro programa en el que sé que se va a involucrar toda la familia porque, desde casa, es muy fácil participar e, incluso es un poquito adictivo porque las categorías son sencillas.

Es un formato de la BBC que, hoy día, está funcionando muy bien porque han empezado con anónimos y ahora están con la versión de celebrities, pero nosotros empezamos en verano con famosos para ganar el dinero a ONG's, que es una bonita manera de empezar. Además, nos están dando mucho juego. El escenario es muy brillante porque todo pasa en el suelo y muy alegre, muy colorido.

¿En qué consiste la mecánica de El puente de las mentiras?

Los famosos tienen que atravesar un puente, en el que en el suelo se les abren 22 verdades y 10 mentiras. Ellos eligen un tema, se colocan en posición y el puente te va abriendo círculos y sólo tienes que pisar las verdades. Si pisas verdades acumulas dinero, pero si pisas una mentira, reduces lo ganado hasta la mitad. Sólo puedes pisas tres mentiras hasta el final. Lo mejor de todo es que lo hacen de forma invididual, siempre vienen cuatro por entrega y, si lo consiguen, colaboran los cuatro juntos en el puente final, que es la parte más divertida porque se tienen que poner de acuerdo. Se ponen nerviosísimos, pero como el fin es una causa benéfica, se arriesgan y en ningún caso ninguno queda mal porque todo parece que puede ser verdad. Es como la vida misma, todo parece verdad hasta que pisas una mentira y aprendes.

'El Puente de las Mentiras'. Txuca Pereira.

¿Cómo se toma Paula Vázquez las mentiras?

¡Qué buena pregunta en este momento en el que las fake news tienen tanta acogida! Pues han sido muchos años de terapia para saber descubrirlas y, pese a ello, aún me las cuelan. Pero como decía un amigo mío, a veces se gana, a veces se aprende. Y con las mentiras a veces se aprende. Tenemos que aprender con ellas porque algunas son imprescindibles para poder vivir con salud mental. Creo que hay verdades que si se cuentan sin empatía son maltrato. Prefiero una verdad un poquito camuflada, pero igual no hace falta que vengas a contarme que me ves muy flaca. Ya tengo espejos en casa, por ejemplo. Hay verdades que no me vas a aportar nada, gracias por la información.

"Prefiero una verdad un poquito camuflada, pero igual no hace falta que vengas a contarme que me ves muy flaca. Ya tengo espejos en casa"

¿Y cómo reaccionas cuando descubren que te han mentido?

Mal. Como mujer espontánea que soy en la tele, en la vida real soy explosiva. Te cojo, te enfrento, te saco todo y cuando lo he hecho, te digo 'dame un abrazo, vete a tomar vientos y no vuelvas por aquí nunca más'. Y en otras ocasiones, se perdona. Depende, porque hay mentiras y mentiras. Las hay piadosas, por compasión... pero creo que cientifícamente está demostrado que todos mentimos a lo largo del día unas cuantas veces. Pequeñas mentirijillas. A veces nos las contamos a nosotros mismos para poder seguir adelante.

En las últimas semanas estamos escuchando muchas en boca de nuestros políticos...

No estoy siguiendo la campaña electoral. Pero están todos invitados si quieren venir y descubrir sus mentiras. Ojalá que el próximo debate sea en El puente de las mentiras y nosotros empecemos a decir: '¡Oh, eso es mentira, pierdes el 50 por ciento de tu presupuesto para esta campaña!'. Pero tendrían que venir absolutamente todos los partidos, ¿eh?.

Siempre has insistido que faltan mujeres en los formatos de entretenimiento. ¿Se ha puesto en contacto la nueva directiva de Mediaset España contigo?

En este tiempo me han llegado ofertas de productoras, no directamente de la cadena, pero sí de productoras que se han reunido con ella, y en principio, sí que me han dicho que la puerta está abierta. Y te lo digo porque en el tiempo que estuvo Paolo Vasile las puertas para mí estaban cerradas. De hecho, es él el que me quita de Pekín Express y de Fama, ¡a bailar! Pues oye, se ha retirado y la vida sigue.

¿Qué te parece el cambio de rumbo de Telecinco hacia unos contenidos más familiares y amables?

Si te soy sincera, no los estoy viendo, así que no sé exactamente qué están haciendo. Yo no defiendo cadenas, sino formatos, los que yo he apostado y que sé que me dan la credibilidad porque he hablado con sus productores y me han dicho 'esto se va a respetar'. Luego, las líneas editoriales de cada cadena es responsabilidad de ellos, así que, yo les deseo mucha suerte y qué bien que tengan este cambio. Ojalá lo hubieran tenido antes.

'El Puente de las Mentiras'. Txuca Pereira

Se ha puesto de moda rescatar formatos que triunfaron hace años. ¿Qué programa tuyo te gustaría que alguna cadena volviera a emitirlo?

Yo estoy bien haciendo programas innovadores que no se han visto antes. Lo que más me pone cachonda es que un determinado formato todavía no lo ha hecho ni Dios. Pero hay handicaps como cuando hice Supervivientes o Pekín Express, que no lo había hecho ninguna tía en ningún país. Te encuentras es que no hay presupuesto para estilismo, ni maquillaje ni peluquería, y lo tienes que hacer tú. Hay presupuesto para otras cosas, pero yo siempre he sido la tonta que he aceptado las condiciones más míseras que hay, y siempre tiene que ver con que antes no había mujeres.

Pagamos el precio de que a nosotras se nos exige una imagen, pero después el tiempo que pierdes se te reprocha. 'Oye, llevas una hora y media maquillándote'. 'No, no, si yo puedo salir sin maquillaje'. 'La que tiene el problema de salir desmaquillada eres tú'. Yo en mi casa estoy feliz desmaquillada, pero en la tele no puedes salir así. Los hombres sí. Un brillito y ya está, pero yo tengo que perder una hora y media de descanso o de reuniones.

"Las presentadoras pagamos el precio de que se nos exige una imagen, pero después se te reprocha el tiempo que pierdes"

¿Crees que la vuelta de programas históricos se debe a un 'efecto nostalgia' o que hay una falta de ideas?

No lo sé a qué se puede deber. Igual es que hemos deteriorado entretenimiento. Ha llegado ser tan guay, que molaba enseñar todas las porquerías de 'yo te muestro por dónde pasan las vías de la cámara', 'yo te enseño por donde está el foco, y de paso te meto la cámara en un váter'. Se nos nos ha ido tanto de las manos que volvemos a la parte en la que las cosas estaban otra vez bien coordinadas, porque era un reloj suizo, donde cada pieza del equipo es fundamental para que todo funcione y, por eso, los guiones están construidos y el invitado se tiene que sentar donde esté más favorecido con la luz, y no donde les salgan unas ojeras terribles porque al presentador le hace gracia que el otro salga mal.

Ya está, ya hemos dejado atrás ese momento donde era una novedad lo feo y oye, que sabemos hacer las cosas bien y podemos hacerlo bonito y elegante para que la gente vuelva a creer en la magia del entretenimiento. A mí eso fue lo que me enganchó de la tele, que hacíamos magia para que la gente realmente deje pensar en sus verdades y mentiras de la vida y, por un momento, se olvide de todo eso. Por eso estoy a favor de que vuelvan todos estos formatos que en su momento triunfaron.

"Hemos deteriorado el entretenimiento hasta el punto de meter una cámara en el váter"

Por cierto, ¿qué opinión te merece la vuelta del Un, dos, tres... responda otra vez con TheGregf en Twitch?

Fabuloso. Estaremos todos pendientes de cuando llegue porque ya iba siendo hora. No han tenido que pasar 30 años porque han hecho varias versiones. Sería la mejor noticia porque para mí sigue siendo el buque insignia de los programas de entretenimiento. Va a ser muy curioso ver cómo recibe la gente joven lo que se hacía antes. Creo que les va a divertir, que se lo van a pasar bien y que van a descubrir que hace 30 años ya se hizo un entretenimiento que sigue siendo innovador.

¿Qué pasó con Fama, a bailar?

Hicimos dos ediciones en Movistar Plus+ y luego se paró. Yo no tengo noticias de que vaya a continuar. Muy feliz de haberlo hecho porque fue un formato que me dio mucho en su momento y me dio a conocer a una generación muy joven que no me tenía posicionada en televisión.

