'Hermanos' logra liderar el prime time del martes frente a 'Lazos de sangre' y el mínimo de 'Me resbala'

Tras ceder protagonismo al regreso del emblemático Grand Prix, Hermanos recupera su liderazgo en la noche del martes. La serie turca domina holgadamente la noche del martes frente a su competencia. La 1 consigue tomar impulso y Lazos de sangre mejora sus datos respecto a la semana pasada, gracias a un reportaje dedicado a Mecano. La que sigue en caída libre y sin frenos es Me resbala, que marcó mínimo de temporada.

Según datos de las consultoras de audiencias Dos30', GECA y Barlovento Comunicación, la serie turca obtuvo un 14,5% de cuota de pantalla y 1.302.000 espectadores. Liderazgo robusto, aunque La 1 le supo batallar con Lazos de sangre. Su reportaje sobre Mecano obtuvo un 9,7% de share y 773.000 espectadores. Si sólo se tiene en cuenta el documental, éste obtuvo un 9,1% de cuota y 958.000 seguidores. La cuota ascendió hasta el 10,6% en su posterior debate, que congregó a 664.000 televidentes.

Lo que sigue en alarmante descenso es Me resbala. El programa presentado por Lara Álvarez no está gustando en su etapa en Telecinco, firmando un paupérrimo 7,1% de cuota y 687.000 espectadores. Se trata de su mínimo de temporada tanto en términos de share como de seguidores. laSexta fue la siguiente en audiencias, con la emisión de la película Bad Boys for Life, que llegó al 6,8% de share y 559.000 televidentes. Cuatro se conformó con el penúltimo puesto con Código 10, que obtuvo un 5,8% de cuota y 371.000 espectadores. Posición última para La 2 con la reposición de Se ha escrito un crimen, que llegó al 2,9% de share y 305.000 televidentes.

El 2º día de la semana de #Hermanos25Jul en la noche de @antena3com barre a la competencia alcanzando el 14.5% de cuota, 1.302.000 espectadores y 56.2% de fidelidad



+11.7% de plusvalías con #A3 en el día

Ya en la tarde, hubo tablas para La 1 y Antena 3. La Promesa logró mejor cuota, un 10,7% frente al 10,5% que consiguió Amar es para siempre. Sin embargo, la ficción de Atresmedia congregó a un mayor número de espectadores, 1.025.000 frente a los 1.005.000 de la serie de época de TVE.

El resto de la tarde fue para Antena 3. Pecado original lideró con un 10,4% de cuota y 927.000 espectadores frente a El paraíso de las señoras, que se quedó con un 5,1% de share y 431.000 seguidores. Y ahora, Sonsoles también lideró con un 11,5% de cuota y 885.000 televidentes, frente a El Comodín de La 1 y El Cazador (que obtuvieron un 7,2% y un 9,5% respectivamente). El lado opuesto lo ocupa Así es la vida, que se quedó con un 8,2% de share y 739.000 espectadores, no liderando en ninguna franja.

@YAhoraSonsoles #YAS25Jul reunió 2.875.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA) sintonizaron con el programa en @antena3com.



El programa registró 885.000 espectadores de media y 11.5% de cuota de pantalla.

Pasapalabra volvió a demostrar su dominio en la última franja de tarde, con un 19,1% de cuota y 1.532.000 espectadores; dejando a Aquí la tierra como segunda opción muy por detrás, con un 9,7% de share y 798.000 seguidores. Posición última para Reacción en cadena, que congregó un 9,4% de cuota y 749.000 televidentes, siendo el contenido no informativo más visto de Telecinco en esta jornada.

En la mañana, El programa de Ana Rosa se despidió líder, con un 13,2% de cuota y 384.000 espectadores. Le siguió La hora de La 1, con un 12,4% de share y 279.000 televidentes. Tercer puesto para Espejo Público, con un 11,4% de share y 329.000 seguidores. Aruser@s Fresh fue última, con un 11% de cuota y 249.000 espectadores. En la última franja de la mañana, La ruleta de la suerte fue el programa no informativo más seguido de la jornada en términos de share y espectadores, al lograr un 21,3% de share y 1.662.000 espectadores.

#ElProgramadeAnaRosa se despide de la audiencia después de LIDERAR 19 temporadas consecutivas conquistando al 13.2% de cuota



En total el 91.1% de la población ha visto en algún momento el programa de @anarosaq



"Historia de la televisión"

Un día más, los informativos más vistos fueron los de Antena 3. Sandra Golpe logró un 20,6% y 2.023.000 espectadores en la sobremesa y Vicente Vallés un 17,1% y 1.557.000 espectadores en la noche.

