Chanel, el bombazo de la primera semifinal de Eurovisión 2024: cantará en el número inicial de la gala

Es evidente que Eurovisión 2024 quiere que el foco no sólo esté en la gran final, sino también en sus dos semifinales. Por ello, para el número inicial de la primera gala, el festival contará con cantantes de primer nivel que fueron representantes que rozaron la victoria y que lograron que sus temas arrasasen en listas. Entre ellos, estará Chanel. La artista de SloMo derrochará talento en una noche en la que también cantarán la griega Eleni Foureria y el sueco Eric Saade.

Así lo ha anunciado la propia organización del certamen, la cual no duda en calificar a los tres artistas como “una trinidad de primer nivel de favoritos”. A pesar de que ninguno de ellos ganó en sus respectivas ediciones, consiguieron quedar en los primeros puestos y sus canciones lograron entrar en las listas de las principales emisoras de radio. Fue el caso de SloMo, cuyo histórico tercer puesto terminó consagrando a un tema que logró ser uno de los hits del verano.

La SVT ha invitado tanto a la cantante barcelonesa como los intérpretes de Fuego y Popular a cantar en el número de apertura de la primera semifinal de Eurovisión. Bajo el lema “United by Music” (“unidos por la música” en castellano). La actuación inicial no sólo mostrará el eslogan oficial del festival, sino también el mensaje de no que es necesario ganar el concurso para ser considerado una estrella de Eurovisión.

La intención es unir a través de la música en un año en el que Malmö se convertirá en la capital europea de la canción. No sólo habrá ‘Chanelazo’, puesto que Eleni Foureira buscará subir la temperatura con Fuego y Eric Saade derrochará talento con Popular. Y es que el número inicial mostrará las propuestas con las que rozaron la victoria los tres artistas. 24 bailarines acompañarán a los cantantes en una primera semifinal que ya ha logrado conquistar la atención del público español.

Este año, España vota en la segunda semifinal, en la que Nebulossa cantará Zorra en una actuación de exhibición. De ahí, que el público español prestase menos atención a la primera gala (que TVE emitirá en La 2 y no en La 1, como sí hará con la segunda semifinal y la final), que sí será seguida por los eurofans más acérrimos. Sin embargo, la presencia de Chanel provocará una expectación mayor en esta semifinal, en la que 15 países se juegan su plaza en la gran final.

Chanel Terrero en uno de sus ensayos en Turín.

El mejor resultado de España desde 1995

Una semifinal en la que participarán Chipre, Serbia, Lituania, Irlanda, Ucrania, Polonia, Croacia, Islandia, Eslovenia, Finlandia, Moldavia, Azerbaiyán, Australia, Portugal y Luxemburgo. A ellos se sumarán Reino Unido, Alemania y la anfitriona Suecia, países que tienen opción a voto y cuyas propuestas serán cantadas en exhibición.

Chanel le dio a España su mejor resultado en Eurovisión desde 1995, cuando Anabel Conde obtuvo el segundo puesto con Vuelve conmigo. SloMo quedó en una más que digna tercera posición, dándole a España la mayor cantidad de votos en la historia del certamen, 459.

Cartel promocional de Eurovisión 2024 con Chanel, Eric Saade y Eleni Foureira.

Eleni Foureira también se quedó a las puertas de la victoria, al ser subcampeona en Eurovisión 2018 con Fuego. La diva griega de origen albanés representó a Chipre, dándole su mejor resultado en la historia del certamen musical, así como el mayor número de votos que ha obtenido en los años en los que el país insular se ha presentado, un total de 436 votos. En 2011, Eric Saade le dio a Suecia una medalla de bronca con Popular, obteniendo 185 puntos. La edición de 2011 estuvo marcada por la polémica victoria de Azerbaiyán con Ell & Nikki y su canción Running Scared.