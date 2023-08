Telecinco para la emisión de ‘Me resbala’ para emitir un refrito de mejores momentos del programa

Me resbala está pasando por la parrilla de Telecinco sin mucho brío. El pasado martes firmaba un 7,4% de cuota de pantalla con 732.000 espectadores, un dato mejor que el de la semana previa, pero insuficiente para una cadena que en el pasado era líder de audiencias, y que ahora ronda los 9 puntos.

Por eso mismo, resulta más llamativo el movimiento que Telecinco ha preparado esta semana con el formato que antaño emitía Antena 3. Y es que en lugar de emitir un programa nuevo han optado por ofrecer un refrito de mejores momentos, que se titulará Me resbala más, tal como se puede comprobar en su parrilla.

De momento han sido seis los capítulos emitidos de esta nueva edición de Me resbala, y todavía faltarían tres por emitirse. Al pausar de forma excepcional su emisión, el concurso terminaría de disfrutarse en el último martes de agosto. Eso si la cadena no cambia de estrategia, y decide pausar del todo las entregas inéditas y reservarlas para otro mes en el que haya mayor consumo televisivo, como hizo en el pasado con producciones como The Good Doctor o Señoras del (h)AMPA.

De momento, Me resbala se mide las caras los martes con la serie Hermanos de Antena 3 y Lazos de Sangre de La 1. Solo consiguió liderar su franja de emisión el día de su estreno, el 27 de junio, y poco a poco sus audiencias se fueron desinflando. En el quinto episodio, Me resbala marcó mínimo histórico del formato, incluida su anterior etapa en Antena 3, que se despidió en el verano de 2021 sin mucho interés.

En esta nueva temporada, el programa está presentado por Lara Álvarez, que tomó el testigo de Arturo Valls en Antena 3. Y como participantes se eligió a Florentino Fernández, Paz Padilla, Santiago Segura, Cristóbal Soria, Juanma Castaño, Raúl Gómez, María Zurita, Anabel Alonso, Edu Soto, Juan Dávila, Lorena Castell, Aníbal Gómez, JJ Vaquero, Xavier Deltell, Paula Púa y Josep Ferré.

Esto se pudo interpretar como una fórmula para mantener viva la anterior esencia del formato añadiendo un toque nuevo con participantes a los que no estamos acostumbrados a ver en situaciones cómicas. Por ejemplo Florentino Fernández, Edu Soto, Xavier Deltell y Anabel Alonso ya habían participado en la etapa de Antena 3. A esto se sumaban nombres como los de los periodistas y comentaristas deportivos Cristóbal Soria o Juanma Castaño, o la empresaria María Zurita.

