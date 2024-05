Carmen Maura revela en 'El hormiguero' por qué rechazó presentar los Goya varias veces: "Lo digo con cariño"

Unas semanas antes del lanzamiento de su nueva serie para Apple TV, Tierra de mujeres, Carmen Maura y Eva Longoria acudieron a El hormiguero. Además de charlar con Pablo Motos sobre esta ficción, ambas actrices se sometieron a un juego de preguntas extremas de Barrancas y Petancas, momento en el que salió a la luz alguna que otra confesión digna de mencionar.

"Imaginaos que os ofrecen presentar los Goya, ¿vale? Pero es obligatorio que sea durante 10 seguidos", planteaban las hormigas del programa de Antena 3. Estas matizaron que el sueldo sería de un millón de dólares por gala, es decir, 10 millones de dólares en total.

Maura no pudo ser más tajante en su respuesta: "Primero, que no me lo creería. Yo ya he dicho que no a varias presentaciones de Goya". "10 millones de dólares, uno por cada gala", insistían las mascotas del formato de 7yAcción.

Mientras, desconcertada, Longoria parecía no saber a qué gala se referían. "Son como los Oscars. Con polémicas todos los años", explicaron Barrancas y Petancas. Maura estaba de acuerdo con la definición y se atrevió a señalar que "presentar los Goya es un coñazo".

Justo después, ante la sorpresa de Motos, aclaraba su tajante afirmación: "No, no. Lo digo en plan cariñoso. Llega un momento que... Es que tienes que ensayar, tienes que estar al loro de todo. Los últimos en los que estuve fueron cuando le hicimos el homenaje a Carlos Saura y pasó todo lo que pasó. Fue genial, me fui antes de acabar y terminé de verlo en casa".

Y es que, según la artista, conducir los galardones de la Academia "es un compromiso enorme": "Todo el mundo se va a meter contigo al día siguiente. Tienes que pensar qué te pones...".

En este punto, el presentador de El hormiguero opinaba que quizá haya un exceso de premios: "A ver, estamos a favor de todos los premios del mundo, pero cada vez hay más gente enfadada. De cada cuatro nominados, solo se lleva el premio uno. Tres, no. Cada vez hay más gente enfadada por no haberse llevado nada".

Entonces, Maura añadía: "Y que te dan textos que no te hacen ninguna gracia. Yo me he visto presentaciones de Goya con texto que no tienen gracia. A mí me gusta mucho hablar en público, pero solo un ratito".