Israel acusa a Sánchez de dar un "golpe fatal a la liberación de rehenes que hoy están siendo violadas"

"El Gobierno español ha asestado un golpe fatal a los esfuerzos por liberar a las secuestradas que están siendo violadas mientras hablamos en los túneles de Hamás", lamenta un portavoz oficial del Ministerio de Exteriores de Israel, en conversación con este periódico. El ministro Israel Katz, ha pasado a la ofensiva, y su departamento ya estudia las medidas para "responder al extremismo del Ejecutivo de España" por el reconocimiento del Estado palestino.

El acuerdo del Consejo de Ministros de este martes supone la materialización de meses de desencuentros entre los dos países a nivel diplomático, en una crisis con Israel que llegaba, así, a su punto más alto. Al menos, desde el punto de vista del Gobierno israelí, que se siente la parte agredida.

Aunque en su declaración institucional, Pedro Sánchez sostuvo que no adoptaba esta decisión "contra nadie, y menos aún en contra de Israel", no se refería al Gobierno de Benjamin Netanyahu. Sino a "un pueblo amigo al que respetamos y al que apreciamos, y con el que queremos tener la mejor relación posible".

De hecho, las citadas fuentes oficiales del Ejecutivo israelí se expresaron en términos parecidos al final de su contacto con este diario: "Somos amigos España e Israel", apuntaba. Pero aclarando que es el Gobierno de Sánchez el que "se ha comportado injustamente con el Estado de Israel".

Desde que, el pasado 7 de octubre, cientos de terroristas de Hamás y la Yihad Islámica irrumpieron desde Gaza en el sur del país y torturaron, mutilaron y asesinaron a 1.400 personas, además de secuestrar a otras 243, el Ejecutivo español tuvo una postura única en Occidente.

"The Spanish government behaved unfairly towards the State of Israel, therefore the State of Israel must respond with its own measures against the extremism of the Spanish government"

Por supuesto, condenó la masacre; evidentemente, exigió la liberación "incondicional" de los rehenes; y efectivamente, reconoció el derecho de Israel a defenderse.

Pero a la vez, comenzó a impulsar desde el principio el reconocimiento de Palestina como Estado. No en vano, constaba como uno de los puntos clave del acuerdo de coalición entre POSE y Sumar. Y desde que José Manuel Albares planteó como salida a la crisis "una conferencia internacional de paz" para la implantación definitiva de "la solución de los dos Estados", Jerusalén se enfrentó a Madrid.

"Recompensa al terrorismo"

"El Gobierno español ha decidido dar una recompensa al terrorismo", afirma el portavoz del ministro Katz. No es una frase nueva, pues ya se expresó en esos términos su antecesor, Lior Haiat, en una entrevista con EL ESPAÑOL el pasado mes de febrero. Pero la decisión ahora es oficial.

Además, el Gobierno de España además es el que ha liderado una iniciativa que, en parte fallida, ha acabado involucrando al de Irlanda y al de Noruega. Sánchez no consiguió mantener en sus ritmos a Eslovenia ni a Malta, que formaron con él una misiva en marzo para instar a los Estados miembros de la Unión Europea a acompañarles en el paso.

Tampoco logró el presidente español que Arabia Saudí o Qatar, países que también visitó en sus giras de primavera, se comprometieran a reconocer el Estado judío para demostrar su "compromiso con la solución negociada y pacífica" para que palestinos e israelíes "puedan vivir en dos Estados contiguos en paz y seguridad".

Pero el Gobierno Netanyahu no pasa por alto que España siempre fue un país "fiable" como bróker de la paz entre árabes e israelíes, por su historia y su capacidad para relacionarse hábilmente con ambas partes. Y considera que, ahora, España ha elegido un bando, y que precisamente éste es el de la parte agresora.

"The Spanish government has dealt a fatal blow to efforts to free the abductees, who are being raped as we speak in the Hamas tunnels"

"Israel no quería esta guerra", insisten las fuentes del Gobierno de Jerusalén. "Se le impuso, después del peor ataque a judíos desde el Holocausto, en el peor atentado en suelo israelí desde su fundación como Estado".

Por eso, ahora "la decisión de reconocer un Estado palestino" por parte de Sánchez es considerada, "junto con las declaraciones antisemitas de Yolanda Díaz", una ofensa en toda regla, y una traición. En estas circunstancias, "ambas conductas son un aliento el asesinato de judíos".

El Ejecutivo de Jerusalén no apuesta por los dos Estados. No, al menos, en mucho tiempo y si no cambian muchas cosas antes.

El Consejo está formado por una amalgama de partidos de todo tipo y condición. Antes de la agresión terrorista, se podía considerar al Gobierno de Netanyahu como una coalición de derecha y extrema derecha con partidos ultraortodoxos y radicales que, algunos, abogaban incluso por la colonización completa de la Cisjordania. Aunque desde el 7-O, parte de la oposición decidió incorporarse a un Ejecutivo de guerra.

"Alienta asesinar judíos"

En su discurso [consúltelo aquí en PDF], Sánchez también dibujó un esbozo de qué tipo de Estado palestino alienta su Gobierno: con un corredor que una territorialmente Gaza y Cisjordania, con Jerusalén este como capital y con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) al frente.

Pero en el Gobierno israelí y entre sus ciudadanos existe la conciencia de que la ANP no es fiable y sí corrupta. Y de que Hamás es mucho más poderosa (y ambiciosa) que la ANP.

"Un Estado palestino, cuando se establezca, será controlado por Hamás", afirma el portavoz israelí de Exteriores. "No tendrá el poder la Autoridad Palestina, que es un organismo débil, y que incluso enseña terrorismo y paga salarios a las familias de los terroristas que asesinaron a judíos".

Por eso, insiste, "consciente o inconscientemente, el Gobierno español fomenta el asesinato de judíos" con su acuerdo de reconocer un Estado, de momento, no proclamado, sin territorio, autoridades ni fronteras definidas.

"Recognition of a Palestinian state at the present time = support for the actions of Hamas. Consciously or unconsciously, the Spanish government encourages the murder of Jews"

Las manifestaciones contrarias a Netanyahu que se ven en las calles de Jerusalén, Tel Aviv y otras ciudades israelíes son muy diversas. Las hay contra la guerra, y las hay contra el tipo de guerra elegida por el eterno primer ministro. Y dentro de estas últimas, se le critica por ser excesivamente brutal o por no estarse enfocando preferentemente en la vuelta de los secuestrados, sino en sus objetivos políticos.

Pero si no hay unidad en cómo solucionar el problema, sí se mantiene el consenso social en el sentimiento de pueblo y de víctimas de una agresión salvaje e incomprensible. Por eso, los enfrentamientos diplomáticos con terceros países no alimentan la aversión contra el Gobierno y, si algo hacen, es reunir adeptos.

Funciona la narrativa de que haya o no una solución pacífica al eterno conflicto, no es ahora el momento para ello. El Gobierno tiene tres objetivos oficialmente: eliminar a Hamás de la Franja de Gaza, liberar todos los rehenes y cambiar la realidad en ese territorio para que "nunca vuelva a suponer una amenaza terrorista". Y todo eso lo comparte la opinión pública.

De ahí que el portavoz de Exteriores se sienta legitimado para acusar abiertamente a Pedro Sánchez de haber dado un paso que "supone apoyar las acciones de Hamás".