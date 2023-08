Daniel Sancho: "La Policía me trata muy bien porque estoy colaborando. Mañana ya sí que voy a la cárcel"

Este lunes, 7 de agosto, la Policía tailandesa trasladará a Daniel Sancho (29 años) a la isla de Koh Samui, donde pasará a disposición judicial. Será un juez quien deberá decidir si presenta cargos oficiales contra el hijo del actor Rodolfo Sancho (48), sospechoso de asesinar al cirujano colombiano Edwin Arrieta,

En caso afirmativo es muy probable que el hijo de Rodolfo Sancho ingrese en prisión hasta el juicio. La posibilidad de que quedase en libertad bajo fianza es baja debido a la gravedad del caso.

Daniel ha abandonado la comisaría escoltado por la Policía y ocultando sus manos bajo una tela roja. Se espera que sea trasladado en un barco privado a la vecina isla de Koh Samui.

[Daniel Sancho: "Soy culpable, pero yo era su rehén. Estaba obsesionado conmigo y quería que fuera su novio"]

Daniel Sancho en una fotografía tomada tras su detención en Tailandia. EFE

Previo a su traslado, desde la comisaría de Koh Phangan, isla en la que tuvo lugar el supuesto asesinato, Daniel Sancho ha asegurado a EFE que quiere "colaborar en todo lo que pueda". Además, ha insistiendo en que la policía tailandesa de Koh Phangan le "está tratando muy bien" y ha confesado que los agentes que le custodian le llevaron a cenar a un restaurante de la isla. Por otro lado, ha comentado que ha podido hablar por teléfono con su familia y amigos.

El programa del verano de Telecinco también ha hablado con Daniel Sancho. La periodista Patricia López ha conseguido conversar con el joven chef mientras se encontraba cenando en uno de los mejores restaurantes de Tailandia y un día antes de pasar a disposición judicial. "La Policía me trata muy bien y me dicen que es porque he colaborado y me estoy portando muy bien. Mañana ya sí que voy a la cárcel", ha confesado el hijo del afamado actor que ha aprovechado para pedir su regreso a España. Ruega que muevan "cielo y tierra" para lograrlo.

Sobre el motivo por el que habría asesinado al cirujano colombiano ha dicho: "Ese hombre me tenía prisionero y estaba amenazando a toda mi familia. Si no hacía lo que me pedía... Me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer".

Daniel Sancho con las autoridades tailandesas. EFE

La familia del joven ha contratado a un despacho particular para su defensa, según han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso, aunque de momento le sigue representado la abogada de oficio tailandesa. La letrada contratada por los españoles podría representarle desde este lunes, una vez Sancho sea trasladado a Koh Samui.

El cadáver de Edwin Arrieta fue desmembrado y los primeros restos, la pelvis y una pierna derecha, fueron encontrados en la turística isla Koh Phangan el jueves 3 de agosto y el viernes 4, respectivamente. Según detalla el informe policial, la extremidad fue hallada en un vertedero de la isla. La Policía ha confirmado a la mencionada agencia que la cabeza también ha sido recuperada y que se ha identificado que los restos del cadáver pertenecen al cirujano plástico oriundo de la población colombiana de Lorica, en el departamento de Córdoba.

Daniel Sancho y la víctima se habían conocido hace tiempo a través de Instagram y se encontraron en Koh Phangan el pasado 2 de agosto. De acuerdo con el informe policial, Sancho llegó a la isla el 31 de julio y el 1 de agosto compró cuchillos y bolsas de basura negras y verdes.

Daniel Sancho en una fotografía publicada en su Instagram en octubre de 2021. Redes sociales

El propio Sancho ha apuntado que Arrieta no llegó a la isla hasta el miércoles, 2 de agosto, y fue él quien le recogió en el punto de llegada del ferry desde Samui ese día a las 15:05 horas.

El jueves por la noche, el hijo de Rodolfo Sancho reportó en la comisaría de Koh Phangan la desaparición de su amigo durante la madrugada del 3 de agosto. Poco después, tras las investigaciones pertinentes, Daniel confesó que fue él el autor del crimen. Este pasado domingo, en conversaciones con EFE aseguró: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin".

En todo momento ha negado que tuviesen alguna relación. "Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio".

