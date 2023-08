Isabel Guarch, la diseñadora de los nuevos pendientes de Letizia: "Creemos que los ha comprado online"

Si algo caracteriza a la reina Letizia (50 años) a nivel de moda, es su incondicional y férreo apoyo a las firmas españolas a través de sus estilismos. Sabido es que la monarca habla con su ropa, pero también ayuda a pequeñas y medianas empresas. No en vano, es una de las mejores embajadoras de la moda patria.

Lo demuestra en cada acto institucional, nacional e internacional, y el pasado jueves, 3 de agosto de 2023, lo volvió a dejar patente en el Palacio de Marivent, en Mallorca. La mujer de Felipe VI (55) aprovechó la tradicional recepción a la sociedad balear para lucir firmas de las islas baleares.

En concreto, llamó poderosamente la atención los pendientes que lució Letizia en el que fue su último acto agendado en la isla de Palma, antes de las vacaciones privadas de la Familia Real. Del mismo modo que ocurrió el pasado verano, la monarca confió en la prestigiosa Isabel Guarch, una de las más célebres y reconocidas profesionales de la moda en Mallorca.

La reina Letizia en un momento de la recepción en los jardines de Marivent. Gtres

Si bien el pasado año, Letizia lució un accesorio de la colección Formentor Plata -valorado en 198 euros-, el pasado jueves, en los fabulosos jardines de Marivent, la madre de la princesa Leonor (17) y la infanta Sofía (16) se inclinó por unos favorecedores pendientes con forma de la rosa de los vientos. En concreto, por el modelo Vents.

Están realizados artesanalmente en oro amarillo de 18 quilates y engastados con diamantes naturales. En esta ocasión, la sorpresa para Isabel Guarch fue doble, pues la reina emérita Sofía (84) también apostó por su firma a través de un collar y un brazalete de la colección Simbols.

Isabel Guarch, ¿podríamos decir que este viernes es un día especial para usted y la firma a raíz de la recepción de la Reina?

Es un buen día. Estoy muy bien. Por supuesto que es especial. Un acontecimiento así no se espera todos los días. Muy contentos.

¿Ha sido una sorpresa o ya tenía conocimiento de que Letizia iba a lucir sus pendientes?

Ha sido una sorpresa. Nos encanta que ocurra, pero no sabíamos que iba a ocurrir. No sabemos muy bien cómo los ha comprado. Creemos que los ha comprado por Internet. No podemos decir que la Reina haya contactado con nosotros.

Fotografía del "agradable" encuentro entre Isabel Guarch y las dos Reinas.

Este año, la sorpresa es doble. La Emérita también ha confiado en su firma...

Sí. Sofía ha lucido un collar y una pulsera, sí. La reina Sofía siempre nos hace un guiño.

Letizia le ha cogido el relevo, por así decirlo, a la Emérita en cuanto al guiño.

Pues bueno, ojalá así sea.

Esta publicidad de la Reina supondrá un empujón en las ventas, ¿no?

Ahora es pronto para valorar. Se ha notado mucho en cuanto a medios. Todos los medios y redes se han hecho eco.

Si algo caracteriza a Letizia es su ayuda y apoyo a la 'marca España' en cuanto a moda.

Así es. Y la verdad es que estamos súper agradecidos porque es un impulso para las marcas españolas. Es un gran prestigio a nivel nacional y, por supuesto, internacional. Eso es muy importante.

En la recepción, ¿pudo hablar con Letizia y Sofía? ¿Cómo fue la conversación?

Sí, me acerqué a darles las gracias por que un año más nos eligieran y lucieran las joyas. Fue una conversación muy agradable y, de hecho, Sofía me dijo 'ah, pues yo llevo esto y esto'. Son muy agradables ambas, la verdad.

¿Cómo fue la cena?

Todo estupendo. Marivent es muy agradable, sus jardines son fantásticos. Todo muy bien y agradable. La organización también muy bien.

Los nuevos pendientes de la Reina.

Para quien no lo sepa, ¿podría explicar el origen de la firma?

Realmente, la empresa es familiar. Empezó mi madre hace más de 50 años. Así que cuando yo ya nací, estaba, de alguna forma, en este mundo. Viviendo entre joyas. Después, con los años, es verdad que tenía una tendencia artística. Siempre me ha gustado mucho toda la parte del diseño. Cuando mi madre empezó su propia andadura le propuse que qué le parecía si empezaba a trabajar con ella. De esto ya hace 35 años. ¡El tiempo vuelo!

En 2005 debutó.

En 2005, lancé mi primera colección porque hasta ese momento diseñábamos, pero ad hoc, para el cliente. No colecciones, sino más bien piezas únicas. Más tarde, surgió lo de rediseñar una joya tradicional mallorquina. Mi primer diseño fue de la Cruz de Calatrava, una joya muy tradicional aquí desde el siglo XV. Le dimos una vuelta para hacerla más actualizada, combinada con diferentes materiales.

El collar y la pulsera de la emérita Sofía.

Tuvo tanto éxito que decidimos que cada año sacaríamos una nueva colección, que tenga que ver con nuestra historia, nuestra cultura y nuestras tradiciones. La naturaleza...

Sería otro orgullo que la princesa Leonor y la infanta Sofía se animasen a lucir piezas de su firma, ¿no?

Pues sí. De hecho, sé que la reina Sofía ha adquirido algunas piezas y ha dicho 'ay, para mi nieta'. Lo que pasa es que, bueno, no hemos llegado a vérselas puestas, lo que no quiere decir que no las hayan llevado. Es de agradecer.

Para terminar, háblenos de los pendientes de Letizia.

Los pendientes de Letizia pertenecen a la colección de la rosa de los vientos, que se atribuye a Ramón Llull. Por eso decidimos que queríamos sacar esta colección, porque la rosa de los vientos es muy popular.

