Leonor y Sofía, en el camerino con Harry Styles: los detalles del encuentro privado con la estrella británica

Harry Styles (29 años), uno de los artistas más esperados este 2023 en Madrid, ofreció el pasado viernes 14 de julio uno de esos conciertos inolvidables celebrado en el recinto Iberdrola Music en Villaverde (el mismo lugar donde unos días antes había tenido lugar el Mad Cool). Al evento asistieron casi 80.000 personas deseosas de vibrar con algunos de los singles míticos del cantante como Watermelon sugar o As it was y otros temas más recientes de su nuevo disco, Harry's house.

Entre la multitud, dos fans fervientes que no quisieron perderse a uno de sus cantantes preferidos. Según ha podido saber EL ESPAÑOL en exclusiva, la princesa Leonor (17) y la infanta Sofía (16) abandonaron Zarzuela por unas horas para desplazarse hasta el sur de la capital y ver a su ídolo. De hecho, como contó también este medio en exclusiva, hace casi un año las hermanas también asistieron al concierto que ofreció el británico en el Wizink Center de la capital española.

No es la primera vez, por tanto, que las hijas de Felipe VI (55) y Letizia (50) disfrutaban de su música en directo, aunque sí era la primera vez (al menos de la que se tiene constancia) que tenían la suerte de estar muy cerca de él. Y es que según la información a la que se ha tenido acceso, las jóvenes pudieron acceder un rato al camerino de la estrella inglesa con la que estuvieron conversando animadamente.

La infanta Sofía y la princesa Leonor. Gtres

Casa Real, como de costumbre, ha cuidado mucho de que no trasciendan imágenes de este momento de la Princesa y de la Infanta por considerarlo dentro de su ámbito privado. Pero la realidad es que algunas personas se percataron de su presencia cuando, en medio de una cola para entrar al recinto, aparecieron tres coches blindados y escoltados con la máxima seguridad.

De hecho, algunos de esos testigos directos se quejaron del 'trato de favor' dado a las hijas de los Reyes, ya que mientras muchos tuvieron que soportar casi tres horas de larga espera para acceder al lugar donde iba a tener lugar el espectáculo, ellas llegaron y entraron directamente.

El concierto de Harry Styles en Madrid, dentro el tramo final de la gira europea de su Love On Tour, se vio precisamente empañado por el caos y la desorganización con colas kilométricas de gente, desmayos por el calor y descontento con la organización del evento.

Una de las asistentes al concierto se queja de las largas colas para entrar. Twitter

Pese a todo, el público quedó contentísimo con el show del británico. También la princesa Leonor y la infanta Sofía. Uno de los momentos más comentados fue cuando el cantante, que intentó hablar varias veces en castellano, sacó una bandera de España y gritó "¡Viva España!" ante el aplauso de las miles de personas congregadas.

Con Chris Hemsworth

De la misma manera que con Harry Styles, la infanta Sofía, no hace mucho, tuvo un encuentro privado con Chris Hemsworth (39). El actor, conocido popularmente como Thor, se encuentra entre otras de las estrellas a la que admira la hija pequeña de los Reyes y Letizia no dudó en propiciar una visita a su camerino para que su hija pudiera conocerlo.

Sucedió el pasado 7 de junio de este año durante la grabación de la entrevista del marido de Elsa Pataky (46) en El Hormiguero. La cita privada transcendió unos días después cuando se supo que Chris llegó tarde a la premiere de la película precisamente porque su encuentro con la Reina y la Infanta se extendió más de lo previsto.

La Reina y la Infanta, en un montaje de JALEOS.

Las hijas de los Reyes están apurando este verano juntas antes de que la Princesa ponga rumbo, justo en un mes, a la Academia General Militar de Zaragoza para iniciar su formación militar; y que la infanta Sofía se traslade hasta Gales para comenzar sus estudios de bachillerato en el mismo internado que su hermana.

Antes, las hijas de Felipe y Letizia tendrán que cumplir con algunos compromisos de su agenda como la tradicional ofrenda al Apóstol Santiago, que se celebra cada 25 de julio. También se las podrá ver en Mallorca, lugar de veraneo de la Familia Real, junto a sus padres.

