La lucha de Adara Molinero para combatir las consecuencias de participar en 'Supervivientes'

Tras quedar como segunda finalista en Supervivientes, Adara Molinero no ha parado. Considerada la 'reina de los realities', la de Alcobendas lleva un tiempo muy activa en redes sociales, en las que se puede ver cómo su paso por el reality no le dio una victoria pero sí una amistad con Jonan Wiergo y su relación con Bosco Martínez-Bordiú. Recientemente, la televisiva ha compartido una de las consecuencias de su paso por el reality de supervivencia.

La de Alcobendas ha mostrado cómo su paso por el concurso le ha provocado efectos inesperados en su cuerpo. Su estancia en Honduras le ha provocado problemas intestinales que aún arrastra. De hecho, la joven no ha dudado en compartir su preocupación por su estado de salud. Es más, ha confirmado que se ha puesto en mano de profesionales para que éstos se encarguen de estudiar su caso y le ofrezcan una solución.

Además de visibilizar sus problemas intestinales, la televisiva también arrastra otras consecuencias de su paso por el reality. Una de ellas está relacionada con su pérdida de masa muscular. La de Alcobendas ha mostrado cómo ha sentido que esta reducción. Ni corta ni perezosa, Moliner ha aprovechado que tiene más tiempo para ponerse en forma y recuperar esa masa muscular perdida.

Así lo ha mostrado en sus redes sociales. La de Alcobendas ha compartido una historia en su cuenta de Instagram en la que lucía ropa deportiva en un vestidor. En una de esas imágenes, se pudo ver que la treintañera estaba sobre una tabla de ejercicios. Y es que la televisiva revelaba a sus seguidores que ha decidido hacer deporte también en casa.

Las consecuencias de concursar en 'Supervivientes'

"No me lo puedo creer después de cinco meses", compartía con sus fans. "Voy a hacer deporte en casa. Estoy emocionadísima", confesaba en la red social. Lejos de ser una pose, Molinero recalcaba que levantar pesas "a lo bestia" le estaba siendo de gran ayuda para recuperar su forma física. "Ahora mismo he perdido toda mi masa muscular y no tengo prácticamente fuerza", explicaba.

Supervivientes ha demostrado ser uno de los realities que más pone a sus participantes al borde del límite. En esta edición, Manuel Cortés se vio obligado a abandonar Honduras justamente por sufrir problemas de estreñimiento que hicieron que necesitara de atención médica. Jonan Wiergo también padeció estos males y confesó que llegó a tener almorranas.

Alma Bollo también ha revelado que ha padecido varios problemas estomacales. En su momento, Mila Ximénez también fue uno de los participantes que sufrió duras consecuencias. La periodista llegó a estar 16 días sin poder ir al baño.

