Adara Molinero duda que vaya a participar en más realities y tiene claro a cuál de Telecinco no iría

Desde que concursase en Gran Hermano 17, y en especial, en Gran Hermano VIP, Adara Molinero se convirtió en uno de los personajes más queridos del universo de los realities. Su arrolladora forma de ser, y los romances que ha vivido delante de las cámaras, le permitieron ganarse un importante número de seguidores, que se preguntan si la que fuese pareja de Hugo Sierra volverá alguna vez a participar en un formato de estas características.

De hecho, de lo han podido preguntar a la propia Adara a través de sus redes sociales, y Molinero ha respondido de forma ambigua. “Sinceramente no sé si volverá a pasar... Sabéis que solo hago cosas que me llamen mucho la atención, pero ojalá nos volvamos a ver a través de esa gran pantalla algún día”, ha escrito en Twitter.

De esta forma, Adara da a entender que no tiene intención de participar en nuevos programas de televisión en el futuro más inmediato. De hecho, le preguntan sobre una posible participación en ¡Vaya vacaciones!, el reality con parejas de famosos que presenta Luján Argüelles, y ha respondido que “no”.

Hay que destacar que Adara ha estado varios meses fuera de casa como concursante de Supervivientes 2023, donde llegó a acariciar la victoria. Quedó segunda, detrás de Bosco Martínez-Bordiú, con el que empezó un idilio en Honduras y que, tras varios rumores, se confirmó cuando ambos se dieron un beso en la final. De su relación con Hugo Sierra tiene un hijo llamado Martín que tiene ahora cuatro años, y del que no parece que tenga intención de volver a separarse.

Más allá de la televisión, Adara tiene una importante actividad en las redes sociales, y ronda los 800.000 seguidores a través de Instagram. En esta misma aplicación, en los últimos días ha mostrado que su relación con Bosco sigue hacia adelante, y han estado juntos de tiendas. Anteriormente, incluso, se habían permitido una escapada juntos a Zamora.

Esta no sería la primera vez que Adara se apartase de forma voluntaria de la pequeña pantalla. Hace unos años tenía un canal de MTMad, la plataforma de vídeos de Mediaset, y en mayo de 2020 decidió acabarlo. “Llegados a este punto quería contaros que este va a ser el último capítulo. No puedo seguir exponiéndome. No puedo hacer como si no pasara nada en mi vida. Necesito parar, que mi vida se estabilice. Hay veces que necesitamos estar en lo más hondo, tocar fondo, para después salir a flote”, expuso, si bien, en 2021 regresó parta participar en Secret Story: La casa de los secretos.

