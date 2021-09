Adara Molinero, la ‘bomba’ de ‘Secret Story’ para luchar contra el posible bote ‘Pasapalabra’

Noticias relacionadas Mediaset desvela el dinero que ha ganado Adara Molinero en sus platós

El pasado jueves, Secret Story cebaba a la audiencia para ver la gala del domingo. Y es que ese día se revelaría la identidad de un famoso que subiría a La casa de los secretos con una misión muy concreta, que todavía no ha sido revelada.

Esa celebridad ha resultado ser Adara Molinero, la ganadora de Gran Hermano VIP. Jordi González habló con ella a través de videollamada en el debate emitido anoche, y ello supuso que Adara se viese las caras, aunque sea de forma virtual, con su ex Gianmarco Onestini.

“Yo no he vuelto a verla desde que lo dejamos, pero el daño que me hizo yo no lo he podido olvidar. Se ve que tenemos valores y sentimientos diferentes, me aplastaste el corazón, yo he vuelto a vivir mi vida y nunca he vuelto a hablar de ti, para mí eres un tema cerrado que está en el pasado”, decía Gianmarco al respecto. La expareja incluso llegó a lanzarse algunos reproches.

Dentro de la casa donde todo se ve y se oye, por tanto, Adara se volverá a encontrar con Luca Onestini, el que fue su cuñado. “Se va a llevar una sorpresilla, el día que nos vimos fue amable, pero no he tenido más relación con él”, adelanta la hija de Elena Rodríguez.

Adara subirá a Guadalix de la Sierra este mismo lunes, en el tramo de Secret Story emitido a las 20:00 horas en Telecinco. Así, Telecinco intentará aprovechar el tirón que Molinero tiene entre los amantes de los realities para plantar ante Pasapalabra, el concurso de Antena 3 que cada día se cuela entre las emisiones más vistas de la televisión.

Además, este lunes Pasapalabra podría dar su bote. Tal como se ha anunciado en diferentes promos, tanto Sofía como Marco Antonio, concursantes con más de 50 entregas a sus espaldas, vivirán un rosco de infarto. Y es que ambos estarán empatados en el rosco final a falta de una respuesta para llevarse el bote, que supera los 400.000 euros.

