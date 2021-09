Terelu Campos huye corriendo de 'Secret Story' para no encontrarse con Bigote Arrocet

Era uno de los momentos más esperados de la noche... pero finalmente el público se quedó con las ganas. Terelu Campos huyó anoche corriendo del plató de Secret Story para no reencontrarse con el exnovio de su madre, Bigote Arrocet.

Lo hizo, eso sí, con el beneplácito de la dirección del programa y el humor socarrón de Jorge Javier Vázquez. "Ha caído una tormenta y me han llamado de tu casa que tienes ropa tendida, que te vayas para recogerla", decía el presentador y la colaboradora, al grito de "¡madre mía!", le hacía caso y se marchaba corriendo. "¡Que se te va a mojar la ropa!", decía el presentador.

Minutos antes, los espectadores habían elegido al exnovio de María Teresa Campos para abandonar la casa de Secret Story tras perder su batalla contra Miguel Frigenti, quién a priori parecía el favorito para ser el expulsado de la noche.

Como marcan las normas del prgrama, el chileno desveló cuál era su secreto. "Soy hermano de mi padre. Nací en Buenos Aires y cuando me inscribieron en el papel de nacimiento se equivocan y ponen el nombre y apellido de mi padre. Ese documento en Argentina no se cambia y soy hermano de mi papá".

Ya en plató, y sin la mayor de las hermanas Campos, Arrocet dio su versión de la ruptura con la otrora presentadora de ¡Qué tiempo tan feliz! "Se celebraba mi cumpleaños, fui a golpearle en la puerta por si quería salir y no abrió, dije no quiere saber nada, ya estamos despedidos". Sin embargo, cuenta que aún así se despidieron a la mañana siguiente en el desayuno: "Le dije he sido muy feliz contigo, me voy y ella me dijo adiós".

Asimismo, sembró la duda sobre las hijas de la Campos. "Teresita adora a sus hijas, pero yo estaba con ella 24 horas al día en la casa (...) Que cuenten las cosas malas que ha hecho el desgraciado, de los seis años que he estado con Teresa, habrán ido a visitar a su madre, como mucho, once veces, yo estaba todo el día. La que más ha ido es Alejandra".

Cuando encienden la luz de la discoteca y ves que tu ligue no era tan guapo #SecretGala2 pic.twitter.com/Tp1aBYwrBn — Secret Story España (@SecretStory_es) September 23, 2021

