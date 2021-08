Adara Molinero estalla contra Mediaset: "Mtmad es una auténtica mierda y basura. Por eso lo dejé"

Hace ya más de un año, la última ganadora de GH VIP, Adara Molinero, decidía cerrar ¡Madre mía!, su canal en Mtmad, debido al duro momento personal que estaba atravesando en aquellos momentos.

"Este va a ser el último capítulo. No puedo seguir exponiéndome ni hacer como si no estuviera pasando nada en mi vida. Necesito parar para que mi vida se estabilice", explicaba entonces la joven, que tenía problemas con su padre.

Sin embargo, Molinero ha dado ahora una nueva versión de los hechos. "Llevo sin salir en la televisión un año y pico. No entiendo por qué hay personas con esa maldad que siguen hablando de mí en el canal ese de mierda de Mtmad, porque es una auténtica mierda y basura", ha dicho en las stories de su cuenta de Instagram.

"Por eso lo dejé, lo dejo claro ahora mismo. Y en el pisito de los cojones, no sé por qué no tienen otro tema, por qué no hablan de su vida o por qué no se dedican a otra cosa", ha continuado diciendo en referencia al reality de Mitele PLUS, Sol@s.

"Estoy muy dolida porque yo no hablo de nadie, yo no opino de nadie", añade Adara, añadiendo una serie de párrafos en los que dice cosas como que "Mtmad te propone los temas para que haya polémica".

"Demasiado me callo para todas las veces que me nombran buscando una guerra, que yo les conteste y salgan titulares por todas partes. Es asqueroso cómo algunas personas para ganar unos miserables euros", zanja.

Adara: “El canal de MTMAD es una mierda y el pisito de los cojones” LOL pic.twitter.com/AWpHkwdZlf — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) August 23, 2021

