Jorge Javier Vázquez, sobre su reencuentro con Rosa Benito: "No estaba por la labor de coincidir conmigo"

Como cada miércoles, Jorge Javier Vázquez se ha desahogado en su columna para la revista Lecturas. El presentador de Supervivientes 2024 ha repasado su reencuentro con Rosa Benito en ¡De viernes!. Llevaban años sin coincidir en un plató de televisión, y no por casualidad.

"No sé de quién es la frase pero me gusta: 'La receta para la felicidad es buena salud y poca memoria'. Veo a Rosa Benito y lo primero que se me viene a la cabeza son los años que vivimos juntos en Sálvame y su victorioso paso por Supervivientes. Ella no estaba por la labor de coincidir conmigo, pero al final acabamos dándonos un abrazo", escribe Vázquez en el citado blog.

En efecto, ambos mantuvieron una guerra televisiva durante años, después de que ella abandonara el formato que ahora emite Canal Quickie. El futuro conductor de Gran Hermano llegó a referirse a Benito como "la cuñada viuda" de Rocío Jurado, por su grado de implicación en las disputas familiares del clan de 'la más grande'.

"Cuando Rosa Benito se pone en plan Rosa benito, es un personaje televisivo de primera línea. Su sonrisa cuando le recordaba los años de Sálvame tenía connotaciones borgianas: 'No hay otros paraísos que los paraísos perdidos'", reconoce el filólogo.

Jorge Javier tiene claro que en televisión es mejor "no pronunciar la frase 'yo nunca', porque a la semana siguiente ya estás arrepentido": "¿Cuántas veces habré dicho yo: 'Nunca volveré a entrevistar a este personaje?'. Y a los pocos días verme en la obligación de suplicarle porque no teníamos invitado que llevarnos a la boca".

Será una situación en la que Vázquez no se verá en bastante tiempo, pues afirma que no le gustaría "presentar un programa de corazón": "El género me entretiene mucho como espectador, pero como profesional tendría que enfrentarme a un gran problema para llevarlo a cabo. Hoy me lo creo casi todo. Y así no hay manera".

Así vivió su entrevista en 'De Viernes'

"Me siento en el plató de ¡De viernes! y me encuentro con que el equipo me ha preparado una serie de vídeos en los que se recogen imágenes que deben tener ya 20 años. Nota: los vídeos están hechos con mucho cariño", acepta el comunicador de Mediaset, sobre unas piezas en las que no se mencionó a Sálvame y sí su paso por El programa de Ana Rosa o Aquí hay tomate.

"También lo siento por parte de los presentadores, Bea Archidona y Santi Acosta, y los colaboradores. En el programa, trabajan compañeros muy queridos, no solo de Sálvame, con algunos ya coincidí en Aquí hay tomate. Muchísimos años de nuestra vida profesional juntos. Ojalá volvamos a encontrarnos", desea el de Badalona.

Jorge Javier no oculta "la vergüenza" que le da verse en vídeos antiguos, quizá por pura "inseguridad": "El principal problema, los kilos de más. Ahora los tengo un poco más controlados, pero había épocas en las que no me daba cuenta de que me sobraban".