Jordi Cruz y Tamara, la aspirante que ha abandonado 'MasterChef', zanjan la polémica: "Es televisión"

Tal ha sido el revuelo causado por el abandono de Tamara, una de las participantes de la duodécima temporada de MasterChef, que los protagonistas de la polémica han querido zanjar cualquier problema. Con una controversia que ha llegado hasta el Congreso y con la ministra de Sanidad hablando de salud mental. De hecho, RTVE ha retirado la quinta gala del talent culinario y la productora ha dado su versión de los hechos. Por ello, tocaba escuchar las declaraciones tanto de Jordi Cruz como las de la aspirante.

Ambos han compartido en sus redes sociales un directo en el que aparecían juntos para aclarar que, todo lo visto, “es televisión”. El chef catalán ha invitado a la consultora financiera de origen ruso a preparar con él una “carrot cake 2.0”. “¡Feliz domingo! ¿Cómo estáis? Hoy tengo una invitada especial, tengo a Tamara”, comenzaba el chef catalán en su presentación. “Por cosas del azar, hemos podido contactar con ella y ha surgido la posibilidad hoy de aparecer aquí”, añadía.

“[Por esto podemos] decir nuestra opinión sobre lo que ha estado pasando esta semana”, explicaba Cruz. “Sí, porque creo que todo el mundo ha dado la suya en los medios y se ha ido un poco todo”, añadía Tamara. “Nosotros no la hemos dado”, agregaba el cocinero antes de preguntarle a la consultora de finanzas cómo estaba. “Feliz de estar aquí y con ganas de vivir la experiencia”, respondió la aspirante, evocando las palabras con las que se presentaba al talent.

Entre risas, ambos reconocían que había sido “una semana dura”. Tamara aprovechó para aclarar el malentendido acerca de su abrupta salida del concurso. “Creo que el tema de la salud mental es algo muy delicado. Y yo estoy fantástica”, puntualizó la consultora de origen ruso. “Me pongo muy intenso y en tensión, es verdad. Pero también suelo decirle cosas con carácter a personas que también lo tiene. Y creo que tú, Tamara, eres de mente fuerte”, añadía Cruz.

Tamara: “Soy una persona fuerte de mente”

Tamara confirmaba que se consideraba “una persona fuerte” de carácter. Cruz quiso que la consultora financiera explicase los motivos de su marcha, señalando que mucha gente “había dicho que ha sido por temas que no son así”. “Es un programa que ves y te imaginas que debe ser de una forma. A todo el mundo le gusta. Eso ha sido fallo mío. En el momento en el que entré a vivir la experiencia, me di cuenta de que había cosas que no me gustaban”, aclaraba.

Sin embargo, la consultora le quitó hierro al asunto, comparándolo con descubrir que alguien está estudiando la carrera equivocada. “Es como cuando un trabajo no te gusta o como cuando empiezas a estudiar una carrera y la dejas”, señaló. “Comprendo, no te sentías bien ni a gusto”, agregaba Cruz. “Pero estoy bien, no tengo problemas de salud mental”, recalcaba Tamara.

“Por supuesto. Lo tengo clarísimo y te entendí perfectamente. Bueno, esta semana he escuchado comentarios de personas a las que admiras y respetas que me han sorprendido. Se han dado opiniones con una alegría pasmosa y, en muchos casos, sin haber visto el programa”, compartía el chef. “Yo he tenido que aprender a gestionar la ansiedad, por ejemplo. Con lo cual, no me considero alguien óptimo para opinar sobre ciertos temas”, señalaba.

“Soy cocinero y hay ciertos temas que los tienen que hablar profesionales. En MasterChef, hablamos de superación, de velocidad, de evolución, de actitudes, de querer mejorar, de querer superarte. No estamos ahí para herir ni para atacar a nadie. Además, estamos haciendo televisión. No sé si alguien se ha dado cuenta”, exponía.

Jordi Cruz: “Estamos haciendo televisión”

“La televisión me la tomo muy en serio. Queremos que descubráis el mundo de la cocina, pero también es un formato televisivo. Cuando no estamos grabando, creo que todos nos llevamos bastante bien. Nos hemos reído mucho. Pero cuando enchufamos la cámara, pues toca ponerse más serio”, proseguía el chef con su aclaración. “Llevo 12 años poniéndome serio. Disculpadme. Sí, he metido la pata y lo puedo hacer mejor. Es verdad”, admitía.

Tamara también admitía que ella había cometido errores en su concurso. “Seguramente yo también. Al final, creo que el hecho de equivocarnos o no de saber elegir ciertas palabras, pues es que tampoco somos ideales”, reconocía la aspirante.

“Cuando alguien decide irse de mi casa, después de formar parte y de compartir muchas cosas, yo le suelo dar la mano. Lo hago aunque me moleste que se marche, porque le he cogido afecto. Pero, por lo que sea, le molesta quedarse. Pero le deseo suerte. Porque es su vida y cada uno hace con ella lo que considera”, añadía Cruz, quien terminaba recordando que, ante todo, MasterChef es tanto cocina como entretenimiento.

“Ahora vamos a hacer lo que más me gusta de MasterChef, que os conozcan a vosotros, los aspirantes. Que os vean interactuar y cocinar”, concluía el vídeo para después compartir otro en el que hacía la “carrot cake 2.0” con la consultora financiera. De este modo, se busca zanjar la polémica de una vez por todas.