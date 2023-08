Caso Daniel Sancho: la versión de que Edwin Arrieta le chantajeaba con hacer públicas fotos íntimas

Daniel Sancho (29 años), hijo del conocido actor Rodolfo Sancho (48) y nieto de la leyenda del cine Sancho Gracia, ha reconocido ante la policía tailandesa que empezó a planificar el asesinato del doctor colombiano Edwing Arrieta cuando éste le chantajeó con difundir imágenes íntimas que tenía en su poder.

Así lo recoge la prensa tailandesa, en concreto el diario Bangkok Post, que ha tenido acceso a la declaración policial del chef español. Daniel Sancho ha ingresado este lunes de manera provisional en la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia, después de declararse culpable ante un juez por descuartizar a Arrieta.

En el interrogatorio policial, Sancho ha asegurado que conoció a Arrieta hace aproximadamente un año después de que entablasen relación por Instagram. Tras un primer contacto, hablaron por teléfono y terminaron por intercambiar fotos privadas.

10.000 euros

Sancho, en la declaración policial que recoge el diario tailandés Bangkok Post, ha indicado que después del intercambio de fotografías terminaron por conocerse y mantuvieron relaciones sexuales. Así que la relación fue a más hasta que el doctor colombiano le dio 10.000 euros para emprender y abrir un restaurante en España. También le regaló una tarjeta de crédito.

El cocinero español, según este medio, ha asegurado que él no es homosexual y que tiene novia, motivo por el cual intentó cortar su relación con Arrieta. "Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

Este intento de ruptura no sentó bien a Arrieta que, según cuenta Sancho, le chantajeó con publicar las fotos privadas que habían compartido en las redes sociales con el fin de provocar un grave perjuicio a la imagen de su padre y su abuelo, este último fallecido en 2012.

En ese momento, Sancho ideó matar a Arrieta. Le invitó a pasar la Fiesta de la Luna Llena, muy popular en Tailandia, por lo que reservó una habitación de hotel para pasar la noche y otra en la playa de Hat Salat, para guardar el cuchillo y otras herramientas que compró.

80.000 dólares

La sucesión de los hechos es la siguiente. Arrieta llegó el 3 de agosto y quedó con Sancho, que le llevó en moto hasta el hotel de Hat Salat. Allí, Arrieta, según la versión del español, se le insinuó y le pidió sexo. Ante esto, Sancho le golpeó y le dejó inconsciente esperó a que recuperase el conocimiento pero al no despertar, le cortó en pedazos durante tres horas.

Sobre las 21.00 de la noche, Sancho se fue a comprar un kayak donde metió una mochila y varias bolsas con las partes de Arrieta para luego tirarlas a lo largo del mar y en un vertedero de la isla.

La policía revisó la habitación del hotel donde se produjo el asesinato y encontró 80.000 dólares y un collar de oro que pertenecían al colombiano.

