Muere el novio de Sandra Bullock, Bryan Randall, a los 57 años: la enfermedad contra la que luchó en silencio

Sandra Bullock (59 años) afronta uno de sus momentos más dolorosos. La actriz ha perdido al que fuera su pareja desde hace ocho años, Bryan Randall. El fotógrafo falleció el pasado 5 de agosto a los 57 años.

La triste noticia se ha conocido dos días después a través de la revista People, que ha difundido un comunicado emitido por la familia. En el texto se desvela la causa de la muerte.

"Con gran tristeza compartimos que el 5 de agosto, Bryan Randall falleció en paz después de una batalla de tres años contra la ELA (Esclerosis lateral amiotrófica). Bryan decidió desde el principio mantener en privado su batalla y nosotros que lo cuidamos hicimos todo lo posible para cumplir con su pedido", reza el comunicado.

Sandra Bullock y Bryan Randall, en una imagen de archivo. Instagram

"Estamos inmensamente agradecidos con los médicos que estuvieron con nosotros y con las asombrosas enfermeras que se convirtieron en nuestras compañeras de cuarto, a menudo sacrificando a sus propias familias para estar con la nuestra. En este momento pedimos privacidad para llorar y hacer frente a la imposibilidad de despedirnos de Bryan", termina el texto.

La familia del fotógrafo ha pedido que, en su memoria, se hagan donaciones a la Asociación ALS y al Hospital General de Massachusetts. Randall falleció a causa de una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal. Al desgastarse las células nerviosas, estas ya no pueden enviar estímulos a los músculos y provoca inamovilidad.

Sandra Bullock conoció a Randall durante una sesión de fotos, en la que el protagonista era Louis, hijo de la actriz. El fotógrafo retrató al pequeño y desde entonces no volvió a separarse de la intérprete. Dieron a conocer su relación un año después y aparecieron por primera vez juntos en la boda de Jennifer Aniston (54) y Justin Theroux (51).

Sandra Bullock y Bryan Randall en Los Ángeles. Foto de 2016. Gtres

La afamada actriz sentía gran admiración por su pareja y así lo demostraba públicamente. "Encontré al amor de mi vida. Compartimos dos hermosos hijos: tres hijos, la hija mayor de Randall. Es lo mejor que he tenido, dijo en 2021 en el programa de televisión Red Table Talk. "Es el ejemplo que me gustaría que mis hijos tuvieran. Tengo un compañero que es muy cristiano y hay dos formas diferentes de ver las cosas. No siempre estoy de acuerdo con él y él no siempre está de acuerdo conmigo, pero es un ejemplo incluso cuando no estoy de acuerdo con él", añadió entonces.

