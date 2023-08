Cronología del caso de Daniel Sancho: del viaje en moto con Edwin a descuartizarle en un resort tailandés de 32 metros

El caso de Daniel Sancho (29 años) ya ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en uno de los más sonados de este verano. No hay medio nacional o internacional que no se haya hecho eco de la tremenda noticia de que el hijo de Rodolfo Sancho (48) y Silvia Bronchalo (48) y, a su vez, nieto de Sancho Gracia, intérprete del popularísimo Curro Jiménez, confesaba el asesinato y el descuartizamiento de un hombre en Tailandia el pasado 5 de agosto.

El chef y primogénito del actor de Mar de plástico, Isabel o El Misterio del Tiempo era detenido al admitir su culpabilidad tras matar supuestamente a Edwin Arrieta Arteaga (44), un cirujano colombiano que había ido al país a pasar unos días con el joven. Este lunes y, tras pasar a disposición judicial, las autoridades tailandesas decretaban prisión provisional para el joven en la cárcel de Koh Samui, al sur de Tailandia.

Las vacaciones de Daniel, que comenzaron siendo un viaje nada inusual en el que se suponía que disfrutaría de la fiesta y del buen ambiente, terminaron convirtiéndose en un fatal caso de brutalidad, ensañamiento y asesinato. Todo comenzó el 31 de julio y, según las investigaciones policiales y declaraciones del español, ocurrió así.

[Quién era Edwin Arrieta, el colombiano al que Daniel Sancho confiesa haber asesinado en Tailandia]

Lunes 31 de julio

Daniel Sancho llega a Tailandia y, en concreto, a la isla Koh Phangan, al sudeste del país, lugar distinguido por celebrar en la playa durante la luna llena la macrofiesta Full Moon Party, conocida como La Fiesta de la Luna Llena y caracterizada por la música salvaje, espectáculos de fuego, pintura corporal fluorescente y bailes hasta el amanecer. A esta precisamente acude Daniel por la noche.

A las 13:30 horas, el cocinero alquila una moto para visitar las zonas turísticas de la isla y se hospeda en Haad Salad Villa, un sencillo resort de 32 metros que Arrieta reservó del 31 de julio al 3 de agosto para dos personas en la habitación B.6, según El Mundo, bungaló en el que se produciría el crimen.

Martes 1 de agosto

A las 12:05, Daniel se desplaza a una tienda y es captado por las cámaras de seguridad comprando varios objetos, entre ellos bolsas de plástico grandes, un gran cuchillo, guantes de goma, esponjas y detergente.

A las 21:00, Daniel compra un Kayak por 1.000 dólares a dos mujeres, Tuk y Kanda, quienes en un primer momento se negaron a alquilárselo.

Miércoles 2 de agosto

A las 15:00 horas, Arrieta llega al puerto y Daniel le recoge en una moto para llegar al hotel. Es la última vez que se ve al cirujano con vida. Este día es en el que se produce el asesinato, ya que la víctima lleva la misma ropa que después apareció entre los restos.

La televisión tailandesa está emitiendo nuevas imágenes de Daniel Sancho y Edwin Arrieta.



La última fotografía se trata de una herida que presentaba Sancho en su declaración ante la policía. pic.twitter.com/lW2wJwf1HP — Dani Lovsky (@dani_lovsky) August 6, 2023

Según el testimonio de Sancho y varios medios tailandeses, Edwin quería mantener relaciones sexuales, a lo que el primero se negó, le golpeó y el colombiano cayó desplomado al suelo. Después le llevó al baño y, al ver que permanecía inmóvil, procedió, presuntamente, a descuartizarle en 14 trozos. Tardó tres horas en llevar a cabo su espeluznante plan.

A las 23:00 horas, Daniel realiza el primer viaje en la embarcación para arrojar varias bolsas que contienen parte del cuerpo descuartizado de Edwin.

Jueves 3 de agosto

A las 6:00 horas, el joven procede con el segundo viaje en Kayak y a las 9:00 hace el check out del hotel. A las 12:00, la Policía encuentra en un vertedero las partes íntimas de Edwin y en el hotel otra bolsa con más partes del cadáver.

Por la noche, Daniel va a la Full Moon Party y, a las 23:00, efectúa el tercer y último viaje para deshacerse del cuerpo. Después acude a la comisaría a denunciar la desaparición de Edwin, sin embargo, las autoridades se percatan de los arañazos y cortes que tiene en sus brazos y en la espalda.

Viernes 4 de agosto

Daniel es arrestado al encontrar en una bolsa la ropa del colombiano y el ticket de compra del martes 1 de agosto en el que estaban apuntados los objetos que compró. Él lo niega todo.

Horas después, la familia del colombiano emite un comunicado en el que se abstienen de "brindar" cualquier tipo de declaración sobre el "lamentable suceso de nuestro familiar".

Los familiares del médico Edwin Arrieta Arteaga, asesinado en Tailandia, indicaron que se abstendrán de dar declaraciones, para no entorpecer la investigación. pic.twitter.com/spYFq5qOCP — Nidia Serrano (@NidiaSerrano) August 5, 2023

Sábado 5 de agosto y domingo 6 de agosto

Ya el sábado 5 de agosto, el chef confiesa a la policía el crimen para que, un día después, decida colaborar con la policía. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho. Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio. Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba", declaraba Sancho a EFE.

Ese domingo aparece una bolsa en la playa de Salad, a 300 metros del hotel, que contiene la cabeza y los brazos de Edwin. Rodolfo, padre de Daniel, emite un comunicado en el que pide "máximo respeto en estos momentos delicados y de máxima confusión".

Daniel Sancho. EFE

Lunes 7 de agosto

Daniel Sancho habla con EFE y asegura que va a "colaborar en todo lo que pueda". También con El programa de Ana Rosa, con quien tiene una entrevista telefónica y donde apuntala que "la Policía me trata muy bien y me dicen que es porque he colaborado y me estoy portando muy bien. Mañana ya sí que voy a la cárcel. (...) Ese hombre me tenía prisionero y estaba amenazando a toda mi familia. Si no hacía lo que me pedía... Me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer. (...) Quiero volver a España, moved cielo y tierra para eso. Seguid con cobertura mediática".

Según Bangkok Post, el hijo del popular actor declaraba a los agentes tailandeses que el motivo del homicidio se remontaba tiempo atrás: hace un año se conocieron e intercambiaron varias videollamadas por Instagram, quedaron y mantuvieron relaciones. Daniel no quería seguir con la relación, pero Edwin le chantajeaba con imágenes íntimas que tenía de él y, según la versión del español, el cirujano le amenazaba con enviar dichas capturas a su familia y así arruinar su reputación.

[Las primeras fotos de Daniel Sancho detenido: el temor de la Policía por sus "signos de estrés" y cómo declaró]

A las 14:30 hora peninsular española, Daniel entra en prisión provisional y es trasladado a Koh Samui, donde permanecerá hasta que comience su juicio y donde estará en módulo de aislamiento durante 10 días por protocolo Covid-19. Las autoridades tailandesas tienen nueve semanas para decretar la resolución del caso.

Rodolfo, el popular hijo de Sancho, lanzaba otro comunicado a través de su equipo de comunicación en Así es la vida tras conocerse el ingreso en la cárcel de su hijo. "Rodolfo, por el bien de la investigación, no puede hacer ningún tipo de declaración. Os pedimos encarecidamente que respetéis esta situación. Por el momento no podemos hacer declaraciones de ningún tipo. Las manifestaciones que pueda estar haciendo Daniel son bajo una situación de presión emocional difícil de controlar. Por favor, solicitamos que no se especule más sobre lo ocurrido. Seguimos en contacto, si hubiera alguna novedad os la comunicaríamos. Gracias por vuestra comprensión".

Sigue los temas que te interesan