Copia el look amarillo limón de Rania de Jordania que enamora a las mujeres de 20, 30, 40 y 50

"Veraniego" y "elegante" pueden ser los dos adjetivos que describan esta propuesta de estilo de Rania de Jordania (51 años). Buscar un look para estas fechas que sea fresco, cómodo, pero a la vez elegante y clásico no es tarea fácil. En esta ocasión, con la ayuda de la icónica royal, que adora vestir de total looks en color amarillo últimamente, lograremos dar con esta propuesta textil perfecta y, por supuesto, combinarla con los más acertados complementos como gafas de sol, bolso, joyas y sandalias… Aportando al look entero un aire fresco y sofisticado. Un resultado muy Summer en tono limón e inspirado en el de la esposa de Abdalá II (61).

Rania de Jordania, considerada todo un icono de estilo internacional y quien, en ciertas ocasiones rivaliza con Letizia (50), ambas por siempre ir perfectas, cada una con su sello y personalidad; es un ejemplo de estilo, de profesionalidad, de sobriedad y de elegancia. Características similares también a las de nuestra Reina.

Y, es que ambas monarcas guardan una estrecha relación y roles similares, como pudimos ver, además, en la última visita que Rania hizo a España, y que juntas revolucionaron las redes sociales y medios de comunicación con sus exquisitas propuestas de estilo e impecables imágenes. Además, a finales de este mes de agosto, concretamente el día 31, la monarca cumplirá sus 52 años. ¿Lo celebrará estrenando nuevo outfit así de versátil y espectacular?

¿Cómo completar con acierto un look amarillo inspirado en el de Rania de Jordania?

En esta ocasión, EL ESTILO de EL ESPAÑOL elige un vestido de la marca española Love Story by Elena Navarro Atelier y de su colección Spring/Summer 2023, también en amarillo y de corte muy similar a los que suele vestir Rania de Jordania. Para completar la pieza, elegiremos entre los mejores bolsos, zapatos, gafas y joyas del Made in Spain. ¡Allá vamos!

Secret Loom, firma artesana de bolsos, cuenta con esta cartera de mano hecha de algodón y con asa de madera: cien por cien artesanal, hecha en España con productos sostenibles y cuya inspiración está basada en el Mediterráneo. En tonos nude, a juego con las gafas de sol polarizadas, el modelo que hemos elegido es Wanted, de la marca catalana Bababu, y son idénticas a las de la royal.

Mosaico de inspiración look Rania de Jordania.

A este accesorio añadimos unos zapatos de Scandal54, en blanco y toques dorados, destalonados, que nos aportan comodidad y elegancia a la vez. Como todos los demás complementos, los zapatos de tacón siguen una misma tonalidad: neutra y cálida.

Y para dar un toque de color a este look, de entre las joyas elegimos estos pendientes de Lisi Fracchia y su colección Sphalerite dream. Tonos naranjas que aportan al outfit luminosidad, haciéndolo más llamativo y pasando a ser un conjunto más actual y hecho para cualquier plan que comience en la tarde y que acabe cuando finalice la noche.

