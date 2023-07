¿Jorge Javier Vázquez planea su regreso a televisión para competir contra Pablo Motos y 'El Hormiguero'?

Si hay algo evidente, es que los estrenos de la nueva programación de Telecinco apenas están funcionando. A corto plazo, sólo Allá tú y ¡Vaya Vacaciones! han tenido datos suficientes para convencer a la audiencia, a la espera de cómo sea el rendimiento en las próximas semanas de La vida sin filtros, dada su inesperada remontada. Con lo cual, no sería extraño que el canal de Fuencarral estuviera planteándose resucitar sus datos de cuota con un formato de La Fábrica de la Tele.

Según ha publicado Yotele, la cadena de Mediaset está barajando dar luz verde a un nuevo programa de entretenimiento al más puro estilo de El Hormiguero. Dicho formato estaría conducido por Jorge Javier Vázquez. El otrora presentador de Sálvame, Viernes Deluxe y Supervivientes sigue recuperándose de sus problemas de salud y parece que evoluciona favorablemente, ser verse públicamente sus fotografías durante sus vacaciones en Creta, Grecia.

El medio apunta a que La Fábrica de la Tele grabará un episodio piloto del formato esta próxima semana en los estudios de Telecinco y que el espacio consistiría en una serie de entrevistas a celebridades y en el que participarán colaboradores con sus propias secciones. El rotativo apunta a que no sería un espacio dedicado a la prensa rosa, lo que encajaría dentro de las intenciones de la nueva junta directiva de Mediaset por apostar más por el entretenimiento.

[El origen de la relación entre Pedro Sánchez y Jorge Javier Vázquez: sus mensajes y la llamada definitiva]

Sería un programa de entrevista semejante justo al que tiene Pablo Motos en Antena 3 y que se ha convertido por derecho propio en uno de los espacios con mayores datos de audiencia de la televisión actual. Su última temporada emitida, la decimoséptima, ha logrado tener un 16,8% de cuota de pantalla y 2.407.000 millones de espectadores. Máxima expectación causaron las visitas de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en estas pasadas semanas, al ser los únicos candidatos en las Elecciones Generales del 23-J que fueron invitados por el formato producido por 7 y acción.

Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes'.

De momento, no hay confirmación oficial por parte de Mediaset ni de Jorge Javier Vázquez sobre este presunto proyecto. No obstante, sí que se destaca que Telecinco, de momento, no tiene una producción concreta para su franja del Access Time, en la que El Hormiguero lleva reinando desde su desembarco en Antena 3. Por otro lado, cabe recordar que Vázquez aún tiene contrato con Telecinco.

Los pocos intentos que ha habido, con la emisión de 25 palabras, no dieron buenos frutos. Solamente La 1 ha logrado ofrecer una alternativa sólida, con la ficción diaria 4 estrellas, aunque con datos muy alejados del programa de Pablo Motos, cuya nueva temporada comenzará el 4 de septiembre. Por otro lado, el presentador catalán no estuvo presente ni en la despedida de Sálvame ni en la de Viernes Deluxe, siendo su ausencia uno de los elementos más comentados en ambos finales.

