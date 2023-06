El origen de la relación entre Pedro Sánchez y Jorge Javier Vázquez: sus mensajes y la llamada definitiva

"A mí me parece que Jorge Javier es un monstruo de la televisión. Me parece un error y me parece una lástima que Jorge Javier no continúe presente en las pantallas". Así hablaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (51 años) sobre Jorge Javier Vázquez (52) este domingo, 25 de junio, en el programa Lo de Évole, de La Sexta.

El líder del Ejecutivo no pronuncia el apellido del presentador, sencillamente, porque lo considera alguien cercano, casi como un amigo. Quizá no son esos partners que quedan cada fin de semana a cenar o a tomar copas, pero sí que existe entre ellos, y ambos así lo han reconocido, una relación de mensajes y llamadas dentro del poco tiempo del que disponen: cada uno en sus menesteres.

Para conocer el verdadero origen de la relación entre Pedro Sánchez y Jorge Javier Vázquez hay que remontarse al año 2014. Era 17 de septiembre, al filo de las 18 horas, cuando Sánchez, siendo secretario general del PSOE, llamó al teléfono personal de Jorge Javier Vázquez para hablar sobre la polémica fiesta del Toro de la Vega. En esa intervención, el socialista dijo algo que ganó el corazón del capitán de Sálvame: "Nunca me verás en una corrida de toros".

El día que Pedro Sánchez llamó a Jorge Javier Vázquez en directo. Mediaset

Esa llamada tuvo lugar justo después de que el catalán dijera en directo que había perdido la ilusión por el Partido Socialista Obrero Español, y que estaba posando sus ojos en una formación emergente, que nacía con ilusión e indignación por la situación de España a causa de la gestión del gobierno de Mariano Rajoy (68): Podemos. Desde aquella primera toma de contacto, en la que Jorge Javier prometió que volvería a votar al PSOE, Sánchez y él han mantenido una relación más que cordial.

Otro momento clave en esta conexión dilatada en el tiempo entre Jorge Javier Vázquez y el presidente del Gobierno data de abril de 2021. El entonces presentador de Sálvame se dejó ver junto a Ángel Gabilondo y otros dirigentes socialistas en un acto de campaña electoral en el distrito de Vallecas. Días antes admitió su cercanía con el candidato y explicó los motivos por los que iba a votar al PSOE en las elecciones del 4 de mayo en las que Isabel Díaz Ayuso (44) arrasó.

Adriana Lastra, Ángel Gabilondo y Jorge Javier Vázquez. EFE

"Votaré a Ángel Gabilondo porque creo en su Madrid", escribió Jorge Javier Vázquez en su blog de la revista Lecturas. Aquel sábado de campaña, el comunicador se sentó a su lado para mostrar sin ambages su apoyo a la candidatura del socialista. "No existe equidistancia posible. O democracia o fascismo", tuiteó a continuación.

El último contacto, que se sepa, entre el presidente del Gobierno y el rostro más reconocible del extinto formato vespertino de Mediaset tuvo lugar apenas unos días después de que el propio Jorge informase de que se tomaría un tiempo alejado de la televisión: la llamada definitiva.

"Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena", empezó diciendo.

A continuación, expresó que su ausencia televisiva podría ir para largo: no está bien y no le importa reconocerlo. "A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso, aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que, por ahora, solo puedo decir; 'Hasta siempre', 'Hasta cuando pueda', 'hasta que surja'. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena", terminó diciendo.

"Hace escasas semanas, cuando [Jorge Javier Vázquez] dio a conocer que salía de Mediaset, tuve una conversación con él y le deseé mucha suerte", dijo Pedro Sánchez ante Jordi Évole (48). Las palabras del presidente no han sido analizadas al detalle, sin embargo, de sus declaraciones brotan automáticamente las siguientes preguntas: ¿se aleja Jorge Javier de la televisión o se ha ido del grupo audiovisual en el que lleva más de 20 años? ¿Se trata de un error o ha dado Sánchez, sin quererlo, una de las exclusivas más impactantes de los últimos tiempos?

