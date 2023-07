Telecinco se asoma al abismo del 'unidígito': siete estrenos en el último mes, pero sólo dos consiguen el aprobado

La nueva Telecinco es una realidad. Ya sin Sálvame, el canal principal de Mediaset España - el Deluxe se despide este viernes con Mercedes Milá como invitada- está experimentando un cambio de ciclo que pasa por apostar por una televisión más amable y familiar, desmarcándose así de personajes que han marcado la agenda del corazón en los últimos años como Rocío Carrasco, Antonio David Flores, Kiko Rivera o Rosa Benito.

Telecinco ha sido la cadena generalista que más estrenos ha lanzado en el último mes. Sin embargo, el rendimiento no está siendo el esperado. De hecho, la cadena se aboca al unidígito al promediar un 9,9% en la primera quincena de julio. El canal ha vuelto a caer del 11% que firmó en junio. Y es que casi todos sus nuevos productos han empeorado sus datos. Mía es la venganza y Así es la vida han hundido las tardes y, en prime time, el asunto no marcha mejor tras los estrenos de Me Resbala, La vida sin filtros, ¡Vaya vacaciones!, La Traición y Allá tú.

De todos estos nuevos programas, el único que se salva es Allá tú. La nueva etapa del concurso de Jesús Vázquez se ha apuntado el tanto de ser el mejor estreno. El formato de Gestmusic pasó la prueba de los audímetros al conseguir un 12,3% y 1.284.000 espectadores, si bien es cierto que hay que estar muy pendientes de su evolución en las próximas semanas. No lideró el prime time, pero se llevó el aplauso del público abriendo las puertas a que se emita a diario.

Me Resbala aterrizó correcto en Telecinco. El programa de humor de Shine Iberia arrancó una nueva era en Telecinco tras su periplo por Antena 3 con un 11,7% y 1.077.000. Sin embargo, después de sus primeras tres entregas, el formato presentado por Lara Álvarez, presenta una clara tendencia negativa. De hecho, este martes cayó al unidígito al cosechar un discreto 9%.

¡Vaya vacaciones!, el reality estival pilotado por Luján Argüelles, lideró a la baja con su estreno, al anotar un 11,7% y 1.017.000 espectadores, mientras que en su segunda semana ganó a ACI. El programa de Cuarzo mejora la media mensual pero, el dato está por debajo de lo que hacía Supervivientes, el salvavidas de Telecinco en los últimos meses. Aprobado justito.

Las tardes están hundidas sin 'Sálvame'

La caída de audiencias es especialmente pronunciada en las tardes. La franja se ha venido abajo sin Sálvame, que se despidió en un 13,5%. Para sustituirlo, la cadena estrenó Mía es la venganza el 12 de junio. La serie arrancó por encima del millón de espectadores y un suficiente 9,7%. Sin embargo, a medida que han ido pasando las semanas, las audiencias se han desmoronado hasta tocar fondo, con el 6,2% y 646.000 espectadores este martes, 11 de julio. La serie saltará a Divinity el lunes.

La situación se ha vuelto insostenible, de ahí a que Telecinco haya decidido tirar la toalla con la serie ordenando parar las grabaciones, como contó BLUPER en exclusiva. Si en los primeros días de emisión, Sálvame logrababa salvar los muebles y remontar la cueva de audiencia, su sustituto, Así es la vida, no lo consigue. El magacín presentado por Sandra Barneda y César Muñoz también cayó este martes a su mínimo histórico, al obtener un peligroso 7,5% y 646.000 espectadores. El formato de Cuarzo no solo no ha conseguido acercarse a Y ahora, Sonsoles, líder en la franja, sino que empieza a sentir el aliento de Más vale tarde: solo les seperan unas décimas.

Telecinco retiró 'La traición' después de tan sólo una emisión.

Volviendo al prime time, La vida sin filtros tampoco ha logrado enganchar al público de Telecinco. El nuevo programa de Cristina Tárrega (Unicorn Content) ha pinchado en la noche de los sábados, si bien es cierto que no lo ha tenido fácil en sus primeras dos emisiones, al enfrentarse a las semifinales y la final de La Voz Kids. El programa debutó con un 10% y 844.000 espectadores, pero el sábado pasado cayó a un inquietante 7,8% y solo 610.000.

El mayor de los batacazos ha sido La Traición. Este thriller supuso el regreso de la ficción turca al horario de máxima audiencia del canal de Mediaset tras Love is in the air. Pero después de un único episodio, Telecinco ha decidido retirarla de la parrilla programando esta semana la película Si yo fuera rico. El golpe fue tremendo: un malísimo 6,8% de share. La serie hundió el prime time en el peor día laborable de la historia de Telecinco (8,7%).

