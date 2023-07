La despedida de 'Viernes Deluxe' no puede contra el refrito de 'Tu cara me suena', que lidera el prime time

Final agridulce para Viernes Deluxe. A pesar de no tener rivales para el día de su emisión final, dado que Antena 3 ha optado por aplazar la retransmisión de la final de Tu cara me suena para el viernes de la semana que viene, el magacín nocturno de Telecinco no consiguió liderar el prime time del viernes 14 de julio, aunque eso no ha significado que se haya marchado por la puerta de atrás, ni mucho menos.

El Deluxe ha vivido una despedida muy emotiva, aunque más serena que la que tuvo Sálvame. Con Leticia Sabater y Mercedes Milá como invitadas finales, además de lograr sentar a Conchita Pérez como entrevistada, quien habló de su vida personal de manera inédita en el programa. Con el cierre del magacín nocturno de La Fábrica de la Tele, se va el último resquicio que quedaba del universo Sálvame. A pesar de despedirse con un buen dato de cuota de pantalla, no ha podido con el refrito de grandes momentos de la décima edición de Tu cara me suena.

Según los datos de Kantar Media, ofrecidos por las consultoras Barlovento Comunicación, GECA y Dos30’; el recopilatorio de momentos de Tu cara me suena obtiene un 14% de cuota de pantalla y 1.171.000 espectadores. El talent show pierde 6 puntos y se deja 414.000 seguidores respecto a la segunda semifinal. Descenso lógico y mucho menor de lo esperado, al tratarse de un refrito. Eso le permitió dejar en segundo lugar a la última emisión de Viernes Deluxe, que firma un 11,7% de cuota y 843.000 televidentes, el magacín nocturno consigue 0,5 puntos más, pero obtiene 22.000 seguidores menos respecto a la semana pasada.

❤️ Con mucha pena despedimos a @DeluxeSabado en @telecincoes



💪🏻 11.7% de share y mejorando en un +18% la media de la cadena



Entran a verlo cerca de 4M de espectadores!!



🌟 GRACIAS POR TAN BUENOS MOMENTOS, COMPIS #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/9hvIrt6LpE — Dos30' (@Dos30TV) July 15, 2023

El cine volvió a ser la alternativa al talent show y al magacín. La 1 logró liderar entre la oferta cinematográfica con Firewall, con un 9% de cuota y 833.000 espectadores. Le siguió Cuatro con Misión Imposible: Protocolo Fantasma, que consiguió un 7,5% de share y 626.000 televidentes. Último puesto de la noche para La 2 con Tu vida en 65, que obtuvo un 2,7% de cuota y 255.000 espectadores.

Mientras, laSexta Columna anotó un 6,8% de cuota y 590.000 espectadores con el reportaje El Yunque: la sociedad secreta que te quiere mandar. Por otro lado, Equipo de investigación obtuvo un 5,4% de share y 523.000 televidentes con Aguas bajo sospecha.

Ya en la tarde, La 2 fue la que lideró la primera franja gracias al Tour de Francia, que estaba entre Chatillon sur Chalaronne y Grand Colombier, al obtener un 10,6% de cuota y 1.081.000 espectadores. Le siguió La Promesa, la serie diaria de Bambú y Studio Canal consiguió un 10,3% de share y 1.028.000 seguidores. Le siguió Amar es para siempre, con un 9,4% de cuota y 968.000 televidentes. Última posición para Mía es la venganza, que obtuvo un 6,7% de share y 686.000 seguidores.

👒 #LAPROMESA @lapromesa_tve consiguió ayer 1.693.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



📷 Congregó a un 1.028.000 espectadores de media y el 10.3% de cuota de pantalla. #Audiencias 📷 📊 pic.twitter.com/UhX88BIJI5 — Barlovento Comunicación (@blvcom) July 15, 2023

Antena 3 se hizo con la siguiente franja, gracias a los datos de Pecado original e Y ahora, Sonsoles. La telenovela turca logró liderar con un 10,1% de cuota y 934.000 espectadores. Dato suficiente para dejar en segunda posición a Así es la vida, que firmó un 8,1% de share y 717.000 seguidores; tercer puesto para Más Vale Tarde, con un 7,1% de cuota y 571.000 televidentes; y último para El paraíso de las señoras, con un 5,7% de share y 494.000 seguidores.

Y ahora, Sonsoles lideró en la siguiente franja, con un 9,6% de cuota y 744.000 espectadores. El comodín de La 1 obtuvo un 8% de share y 628.000 seguidores y El Cazador se quedó con un 9,3% de cuota y 676.000 televidentes. 25 palabras logró un 7,8% de share y 577.000 seguidores. Pasapalabra lideró robustamente la última franja de la tarde con un 19% de cuota y 1.391.000 espectadores, dejando a Reacción en cadena como segunda opción con un 10,3% de share y 754.000 seguidores. Aquí la tierra se conformó con la medalla de bronce, con un 9,5% de cuota y 706.000 televidentes.

🔡 Ayer @PasapalabraA3 de @antena3com registró 2.720.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



El programa presentado por @RobertoLealG consiguió el 19% de share y 1.391.000 espectadores de audiencia media. #Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/tPOSM28j1a — Barlovento Comunicación (@blvcom) July 15, 2023

En la franja de la mañana, Aruser@s lideró en la franja de la mañana, con un 14,8% de cuota y 302.000 espectadores. No obstante, El programa de Ana Rosa obtuvo mejor rendimiento, al ocupar más franjas, firmando un 14,2% de share y 372.000 seguidores. Le siguieron La hora de La 1, con un 13,1% y 273.000 espectadores y Espejo Público, con un 12,2% de cuota y 263.000 televidentes. Mención para los estupendos datos de los Sanfermines en La 1, al obtener un 40,9% de cuota y 727.000 seguidores. En la última franja del mediodía, La ruleta de la suerte lideró con un 20,1% share y 1.485.000 televidentes frente a Ya es mediodía, que tuvo un 11,3% de cuota y 772.000 espectadores, y Al Rojo Vivo, que se conformó con un 10,1% cuota y 411.000 espectadores.

Por último, Antena 3 Noticias siguió liderando los informativos, tanto en su edición en la sobremesa como en la vespertina. La primera edición logró un 19,5% de cuota y 1.906.000 espectadores, siendo el programa más visto de la jornada. Mientras, la segunda edición obtuvo un 17,5% de share y 1.379.000 televidentes.

Sigue los temas que te interesan