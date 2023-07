Los datos que demuestran que 'Martínez y Hermanos' ya es el segundo programa más visto de Movistar Plus+

Los datos que demuestran que 'Martínez y Hermanos' es el segundo programa más visto de Movistar Plus+

Dani Martínez no se equivocó al marcharse de Mediaset España para capitanear un programa hecho a su medida. La tercera temporada de Martínez y Hermanos se ha despedido en #0, el canal lineal de Movistar Plus+, con unos buenos datos de audiencia que le han garantizado la renovación por una cuarta temporada. Se trata de un formato original de Fremantle (Got Talent, Mask Singer) en el que en cada entrega, el cómico reúne a tres invitados famosos.

"Es el proyecto que siempre soñé hacer cuando empecé a dedicarme a esto. Siempre he visto formatos españoles, norteamericanos o británicos de este estilo y soñaba con estar algún día al frente de alguno. Sentarme cada semana con tres invitados a los que admiro ha sido un aprendizaje y un lujo"; asegura el humorista a BLUPER.

"Yo empecé como imitador de voces y la evolución que ha tenido mi carrera a lo largo de los años, me ha llevado hasta este formato donde cada semana creo que hemos conseguido que los invitados disfruten y la gente en sus casas también. Este programa es una comunión perfecta entre invitados y espectadores".

Martínez y Hermanos promedia un 1,3% de cuota de pantalla y 19.000 espectadores en lineal, mejorando un 13,3% la media del canal en sus días de emisión, los jueves. Además, en diferido suma 45.000 más, según los datos de Kantar Media ofrecidos por la consultora Dos30'. El programa destaca en espectadores de 25 a 44 años, con plusvalías de casi el 23%, un target muy importante para los anunciantes.

Además, su evolución ha sido positiva, pues Martínez y hermanos despidió el curso con su tercera mejor cuota. Según los datos ofrecidos por la herramienta VOD ANALYTICS, cerró mayo, por segundo mes consecutivo, como el segundo programa más visto de Movistar Plus+. Tan solo es superado por La Resistencia de David Broncano, mejorando a otros originales de la plataforma.

"La valoración es muy positiva, esta ha sido la temporada de la consolidación" Mario Briongos, director de Fremantle

"La valoración es muy positiva, esta ha sido la temporada de la consolidación. Siempre es difícil arrancar un programa nuevo y, tras estas tres temporadas, hemos logrado que Martínez y hermanos sea un referente del entretenimiento de Movistar Plus+", asegura Mario Briongos, director de Fremantle, la productora del espacio.

"El programa es un lugar amable, familiar y divertido donde los invitados puede venir a divertirse y compartir anécdotas como si estuvieran en el salón de casa", prosigue. "Creo que lo fundamental es que es un programa que ya está en la calle, lo dicen los datos de consumo en la plataforma, que cada vez son mayores, así como los seguidores y viralidad conseguida en redes sociales".

La estrategia de la viralidad

Y así es. Martínez y Hermanos ha seguido la estrategia de hacerse viral en redes sociales para así llegar a un público que con su emisión lineal sería imposible. Así, la primera entrega de la temporada, se emitió en simultáneo en TikTok y en #0. Fue algo pionero en España, al adaptar su emisión en vertical para pantallas de móviles.

Las cuentas del espacio que pilota Martínez suman 820.000 seguidores en total y los 81 vídeos subidos esta temporada - 36 reels y 45 tiktoks- superan el millón de reproducciones. En este sentido, la valoración que hace Briongos es "extremadamente positiva" al señalar que "en un panorama audiovisual con tanta oferta y tan competitivo, está claro que si no generas momentos virales y ruido social, no existes".

"Hay vídeos en TikTok esta temporada que ya están en los 6 millones de visualizaciones", dice en alusión a uno que protagoniza Susana Guasch. "Dudo mucho que quede alguien que no haya visto por uno u otro medio el momento de 'Glòria Serra y los huevos en todas las posturas", dice. Es el más compartido de toda la cuenta. "El equipo de digital realiza un increíble trabajo cada semana para generar hype con los invitados que van al sofá y con la viralización posterior de todas las situaciones cómicas que se generan".

¿Habra novedades la próxima temporada? "Lo más difícil es un programa nuevo es afianzar momentos o secciones, segmentos del programa que funcionen, generen momentos divertidos y que el espectador reconozca y asocie a la marca. Rompiendo el hielo, el repaso de redes del invitado que hace Dani, o los juegos finales con canciones ya son secciones afianzadas que siempre es importante conservar para que el programa sea reconocible, aunque siempre en cada programa el equipo de guion esté constantemente introduciendo variaciones y dinamizadores en función de los invitados", dice Briongos. "Habrá novedades. De hecho, cada semana. Este es un programa que está vivo y que, como decía antes, se adapta a los perfiles de los tres invitados para generar nuevos momentos y situaciones divertidas".

Dani Martínez.

